Тариф на вывоз мусора намерены повысить в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Акимат города Семея представил проект решения маслихата «Об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Семей», передает корреспондент ИА «Казинформ».

Согласно проекту решения маслихата представлена сумма тарифа на одного жителя в месяц без налога на добавленную стоимость. Проект документа опубликовали на странице городского акимата в Instagram .

Так, согласно документу, для жителя, проживающего в благоустроенном доме - квартире, тариф на вывоз мусора составит 475,14 тенге. В то время как один житель неблагоустроенного дома будет платить 553,22 тенге.

Отметим, что сейчас тариф на вывоз мусора для жителя квартиры в Семее составляет 190 тенге.