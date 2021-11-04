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    13:00, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Тариф на вывоз мусора намерены повысить в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Акимат города Семея представил проект решения маслихата «Об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Семей», передает корреспондент ИА «Казинформ».

    Согласно проекту решения маслихата представлена сумма тарифа на одного жителя в месяц без налога на добавленную стоимость. Проект документа опубликовали на странице городского акимата в Instagram .

    Так, согласно документу, для жителя, проживающего в благоустроенном доме - квартире, тариф на вывоз мусора составит 475,14 тенге. В то время как один житель неблагоустроенного дома будет платить 553,22 тенге.

    Отметим, что сейчас тариф на вывоз мусора для жителя квартиры в Семее составляет 190 тенге.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Цены и тарифы Экология
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