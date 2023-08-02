Тариф на вывоз мусора изменился в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 1 августа тариф на вывоз твердо-бытовых отходов в Актобе вырос почти в 2,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе акимата Актобе, с 1 августа 2023 года тариф на вывоз мусора для собственников квартир в многоэтажных жилых домах составляет 417 тенге, для домов частного сектора - 450 тенге. Раньше жители многоэтажек платили за эти услуги 180 тенге с человека, а в частном секторе – 200 тенге.

Также с августа вывозить мусор в Актобе будут три компании - к действующим NEO PLUS и «Таза Каргалы» присоединяется ещё один оператор - ТОО АТК Qyzmet. Новое предприятие открывается на базе СПК «Актобе». Руководителем дочерней организации назначен Ильяс Шаяхметов.

Как известно, ТОО Clean City прекращает свою деятельность в Актобе. Организация, головной офис которой находится в Астане, обслуживала почти 60% территории города: как часть Астанинского района, так и часть Алматинского. Это старая часть города, районы Курмыш, Москва, Сазда, Болашак, жилой массив Каргалы, Махамбетовка, ВОХР, посёлок Кирпичный, а также ряд садоводческих коллективов. Теперь вся абонентская база переходит на баланс нового предприятия. Новый оператор находится на стадии формирования и подписания необходимых документов, сотрудники предприятия уже приступают к выполнению своих обязанностей. 133 работника прекратившего работу ТОО перешли на работу в АТК Qyzmet.

«Также в целях стабилизации ситуации с вывозом ТБО при поддержке акимата города в новую организацию организуется дополнительная техника, помимо переданной на баланс. Всего на линию вышли 29 единиц техники. На приобретение 54 единиц спецтехники из бюджета выделено 3 млрд тенге. Из них 25 мусоровозов. 5 мусоровозов уже привезены в город. Еще 5 прибудут до 10 августа. Остальные 15 единиц техники будут доставлены до конца сентября», - сообщили в пресс-службе акимата.

В ближайшее время планируется обновить абонентскую базу и создать call-центр.

«Качество предоставляемых коммунальных услуг напрямую зависит от сознательности граждан. На сегодня лишь 60% населения оплачивают услуги мусоровывозящих компаний. Если жители будут исправно платить по счетам, то проблем с вывозом мусора не будет», - считают в ведомстве.