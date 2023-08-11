Тариф на воду завышали в 50 селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области снизили тариф на воду на 16-87% после вмешательства департамента по противодействию коррупции. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации С.Перова, снижения тарифа добились в 50-ти сельских населенных пунктах, обеспеченных питьевой водой от групповых водопроводов филиала «Есиль су».

«В районе М.Жумабаева в 20-ти селах тариф на воду снизился в среднем на 150 тенге. В селе Асаново Кызылжарского района действовал тариф 1000 тенге за один кубический метр. После вмешательства Антикоррупционной службы акимом района приняты меры по строительству разводящей сети от Булаевского группового водопровода. Тариф снижен почти в шесть раз и составляет 175 тенге», - проинформировал С.Перов.

По его словам, областной акимат принял решение о запуске пилотного проекта «Одно село - один тариф» через «прямое» субсидирование субъектов естественных монополий. Эта мера обеспечит равный доступ жителей региона к питьевой воде.