Тариф на воду снижен в Целиноградском районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 ноября жители 18 населенных пунктов Целиноградского района Акмолинской области, в том числе и города Косшы, будут платить за воду на 14,85% меньше. Временный компенсирующий тариф введен для восстановления прав потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

По результатам анализа исполнения тарифной сметы за 2020 год и утвержденной инвестиционной программы за период 2015-2020 годы ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы», Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области установил несоблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы за период 2015-2020 годы.

В результате предприятие «Целиноград Су Арнасы» необоснованно получило доход в размере 197 929 200 тенге.

В соответствии с законодательством о естественных монополиях, необоснованно полученный доход будет возвращен путем введения временного компенсирующего тарифа.

С 1 ноября 2021 года введен временный компенсирующий тариф на услугу водоснабжения ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы».

Жители Целиноградского района по 18 населенным пунктам, таким как Акмол, Отемис, Новоишимка, Оразак, Шалкар, Бирлик, Маншук, Отаутускен, Софиевка, Кызылжар, Ыбырая Алтынсарина, Антоновка, Рахымжана Кошкарбаева, Максимовка, Кабанбай батыра, Караоткель, Коянды, в том числе и город Косшы, с 1 ноября 2021 года будут оплачивать за услугу водоснабжения по сниженному на 14,85% тарифу.

Среднеотпускной тариф на водоснабжение на 2021 год составил 145,33 тенге/м3 (без НДС) со снижением от действующего тарифа на 25,35 тенге или на 14,85% (ранее действующий с реднеотпускной тариф – 170,68 тенге/м3 (без НДС) .

Тариф для населения на 2021 год составил 141,14 тенге/м3 (без НДС) со снижением от действующего тарифа на 25,61 тенге или на 15,36% (ранее действующий тариф – 166,75 тенге/м3 (без НДС) .

Сниженный тариф будет введен в действие с 1 ноября 2021 года и будет действовать до возврата потребителям необоснованно полученного дохода.

Департамент проводит систематическую работу, ориентированную на обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий требований законодательства о естественных монополиях.