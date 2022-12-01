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Тариф на воду просит поднять на 100% монополист в Атырау

1 Декабря 2022, 13:10
Тариф на воду просит поднять на 100% монополист в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Стоимость питьевой воды, поставляемой потребителям, на 100% просит поднять монополист в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

КГП «Атырау облысы Су Арнасы», осуществляющее снабжение горожан питьевой водой, обратилось с заявкой в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области. В заявке обосновывается необходимость повышения тарифа на воду на предстоящие 5 лет. В настоящее время тариф на поставляемую воду в Атырау составляет 64 тенге за один кубометр. Заявленное повышение тарифа составляет 100%.

«Мы подали заявку и надеемся на повышение тарифа. Тариф с 2015 года не повышался. Наоборот, за эти годы он снизился антимонопольный ведомством почти в 2 раза», - сообщил директор «Атырау облысы Су Арнасы» Арман Кенжегалиев.

По словам Армана Кенжегалиева, доходы только покрывают текущие расходы: зарплату, налоги, комуслуги и другие отчисления. Сети, оборудование давно изношены и требуют замены.


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