Тариф на воду повысили на 10 тенге в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как изменились тарифы на коммунальные услуги в столице с 1 июля, в ходе брифинга в акимате сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Канат Кулназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ведомство одобрило предложенные изменения в тарифы всех субъектов естественных монополий. Данные тарифы вступили в силу с 1 июля 2023 года. Только новый тариф на тепловую энергию вступит в силу с 1 августа», - сказал представитель Комитета.

В сфере водоснабжения и водоотведения в городе оказывает услуги «Астана Су Арнасы». В рамках утвержденных тарифов субъекта предусмотрен ряд мероприятий.

Во-первых, дополнительные инвестиции на реконструкцию и ремонт сетей водоотведения, обновления оборудования и спецтехники на сумму 1,2 млрд тенге. Во-вторых, увеличение расходов на электрическую энергию, которая для ГКП «Астана Су Арнасы» является стратегическим товаром. В-третьих, увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников предприятия.

«Так, с учетом вышесказанных факторов средний тариф на водоснабжение и водоотведение скорректирован на 17 и 16% соответственно. Тариф для населения изменен на 10 тенге с 48 до 58 тенге за 1 кубометр по водоснабжению и на 7,5 тенге с 37,8 до 45,3 тенге за 1 кубометров по водоотведению. При этом, предприятием было заявлено об увеличении тарифа по водоснабжению на 20,7 тенге, или 43%, по водоотведению - на 14 тенге, или 37%», - добавил Канат Кулназаров.