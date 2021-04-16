Тариф на водоснабжение снизили в Целиноградском районе Акмолинской области

ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Тариф на водоснабжение снижен в Целиноградском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» обратилось с заявкой на утверждение тарифов на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям (стационарные устройства) по 19 населенным пунктам, таким как Жана-жол, Приречный, Шубары, Жайнак, Қызылсуат (Қызылсуат 1 и Қызылсуат 2), Каратомар, Талапкер (Талапкер 1, Талапкер 2, Талапкер 3 и Талапкер 4), Кажимукан (Кажимукан 1 и Кажимукан 2), Коянды, Мортык, Жангызкудук, Красноярка, Сарыкол, Садовое, Новоишимка, Фарфоровый, Тасты, Тастак, Косшакы.

Так, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области пересмотрены тарифы в сторону снижения от ранее утвержденных», - сообщили в ведомстве.

При этом в селах Талапкер, Коянды, Приречный, Кажимукан, Мортык, Қызылсуат, Жана-жол, Шубары, Жайнак, Каратомар, Красноярка, Жалгызкудук, Сарыкол тариф составлял 832,81 тенге за 1 куб. м (без НДС), в селах Касчеку и Тастак - 747,91 тенге за 1 куб. м (без НДС), по селу Садовое - 1620,98 тенге за 1 куб. м (без НДС), по селу Тасты - 1385,61 тенге за 1 куб. м (без НДС), по селам Новоишимка, Фарфоровый - 940,29 тенге за 1 куб. м (без НДС).

Департамент по результатам тщательного анализа тариф по вышеуказанным 19 населенным пунктам утвердил в размере 669,42 тенге за 1 куб. м (без НДС), что является снижением в среднем на 20,21%, или 169,59 тенге.