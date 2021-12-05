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Тариф на водоснабжение снизили в Атырауской области
5 Декабря 2021 21:19
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области подешевело водоснабжение для населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий Атырауской области, новый тариф для потребителей города Атырау действует с 1 декабря.
Введён он после того, как департамент по регулированию естественных монополий в конце октября рассмотрел заявку КГП «Атырау облысы Су Арнасы» на утверждение тарифов по подаче воды по распределительным сетям и магистральным трубопроводам в Атырау и Макатском районе.
В итоге был утверждён среднеотпускной тариф в размере 123,98 тенге/куб. м со снижением на 26,19 тенге (12,1%), в том числе для населения в размере 78,26 тенге/ куб. м (снижение на 10,74 тенге, или 12,1%).
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