Тариф на водоснабжение снизили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области подешевело водоснабжение для населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий Атырауской области, новый тариф для потребителей города Атырау действует с 1 декабря.

Введён он после того, как департамент по регулированию естественных монополий в конце октября рассмотрел заявку КГП «Атырау облысы Су Арнасы» на утверждение тарифов по подаче воды по распределительным сетям и магистральным трубопроводам в Атырау и Макатском районе.

В итоге был утверждён среднеотпускной тариф в размере 123,98 тенге/куб. м со снижением на 26,19 тенге (12,1%), в том числе для населения в размере 78,26 тенге/ куб. м (снижение на 10,74 тенге, или 12,1%).