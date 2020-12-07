Тариф на транспортировку товарного газа снижен в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту рассмотрел заявку на утверждение тарифа для потребителей ТОО «ЮжКаз ТрансСервис» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

По итогам рассмотрения заявки субъекта департамент утвердил тариф на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам в размере 1408,62 тенге/1000м3.

Вместе с тем по результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы по итогам 2019 года департамент установил несоблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы. Так, сумма необоснованного дохода за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила 33 019 700 тенге.

Таким образом, департамент утвердил временный компенсирующий тариф ТОО «ЮжКаз ТрансСервис» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам сроком на один год в размере 1018,77 тенге/1000м3, или со снижением на 20,8% от действующего тарифа 1286,88 тенге/1000м3, с вводом в действие с 1 января 2021 года.