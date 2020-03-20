Тариф на теплоснабжение снизили в Жаркенте
ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Для жителей города Жаркент Панфиловского района Алматинской области снижен тариф на теплоснабжение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.
«Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области доводит до сведения потребителей г. Жаркент Панфиловского района, что в рамках выделенной субсидии местным исполнительным органом на покрытие затрат по приобретению угля на производство тепловой энергий для ГКП «Панфилов су кыбыры» было инициировано субъектом снижение тарифа на услуги по производству, передаче, распределения и снабжения тепловой энергий с 1975,35 тенге/Гкал до 1159,68 тенге/Гкал, или на 41,3%», - сообщили в комитете.
Таким образом, тариф для населения без прибора учета будет составлять 1159,68 тенге/Гкал (без НДС), а для населения с прибором учета - 579,84 тенге/Гкал (без НДС) с 1 апреля 2020 года.
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