Тариф на теплоэнергию снизили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане снижен тариф на передачу и распределение тепловой энергии и наложен штраф на АО «Астана-Теплотранзит». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» за 2020 год департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г.Нур-Султану установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы за 2016-2020 год.

В результате АО «Астана – Теплотранзит» получило необоснованный доход в размере 77 026 427,23 тенге.

В связи с чем, департаментом, в целях восстановления прав потребителей, приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа.

Таким образом, с 1 августа 2021 года введен временный компенсирующий тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии АО «Астана – Теплотранзит».

Тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии с 1 августа по 31 декабря 2021 года составил 1 159,51 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 11,74 тенге, или на 1% (ранее действующий тариф – 1 171,25 за 1 ГКал без НДС).

Тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии с 1 января по 31 июля 2022 года составит 1 211,45 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 11,44 тенге или на 0,9% (ранее действующий тариф – 1 222,86 за 1 ГКал без НДС).

Департамент проводит систематическую работу, ориентированную на обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий требований законодательства о естественных монополиях.

АО «Астана – Теплотранзит» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», с наложением штрафа на сумму 3 267 040 тенге , который оплачен субъектом.