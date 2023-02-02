Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Тариф на тепло в Риддере не увеличится

2 Февраля 2023, 11:52
Тариф на тепло в Риддере не увеличится

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Риддер Восточно-Казахстанской области тарифы на тепло не увеличатся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году сменился собственник теплоэлектроцентрали Риддера, на которой неоднократно возникали проблемы. Новый инвестор намерен провести на ТЭЦ капитальный ремонт и заменить старое оборудование.

В связи с этим жители Риддера беспокоятся по поводу возможного роста тарифа на тепло. На этот вопрос ответил председатель правления АО «Риддерская ТЭЦ» Куралбек Абдрахманов.

«Вопрос с теплоснабжением в городе Риддер будет решен радикально. Для улучшения ситуации на ТЭЦ будут вложен инвестиции. А тариф на тепло в ближайшие 5 лет повышаться не будет», – сказал К.Абдрахманов 1 февраля на встрече с населением.

Напомним, 20 января аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов попросил прощения у жителей Риддера, которые мерзнут в своих домах из-за неисправностей и аварии на ТЭЦ.

Первый вице-премьер РК Роман Скляр 1 февраля дал разъяснение по поводу тарифов на тепло в Экибастузе и Риддере.


Новости по теме
Группа казахстанских спасателей прибыла в провинцию Хатай для поиска пропавших граждан РК
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Аким Атырауской области раскритиковал работу коммунальных служб
Теги:
Читайте также
Группа казахстанских спасателей прибыла в провинцию Хатай для поиска пропавших граждан РК
Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии
Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели
Более 3 тысяч человек и 700 единиц техники подготовлены в ЗКО на случай паводка
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
Трех человек пытаются освободить из-под завалов казахстанские спасатели в Газиантепе
Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона
Конференцию доноров для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии созывают в Брюсселе
Новости партнеров
Популярное
1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции

Лента новостей