23 Сентября 2022, 03:00

Тариф на тепло увеличили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау увеличили тариф на тепло. Теперь жители областного центра будут платить на 20% больше, бюджетные организации – на 12% и юридические лица – на 15%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя генерального директора ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» Аскара Нурмаганбетова, такое повышение связано с подорожанием угля и его транспортировки.

«На отопительный сезон 2022-23 годов произошло повышение стоимости стратегических товаров - экибастузского угля (5877 тенге с доставкой) и майкубинского угля (12 481 тенге) - на 30%, а также повысилась стоимость транспортировки угля (443 млн тенге). Эти причины увеличивают годовые затраты по тарифной смете», - сообщил Аскар Нурмаганбетов.

П редприятие подало заявку на увеличение средне-отпускного тарифа на 15,28% и проект дифференцированных тарифов, где повышение тарифов составило населению - на 20%, бюджетным организациям - на 12% и юридическим лицам - на 15%. Тарифы были утверждены с вводом в действие с 1 октября 2022 года.

Как отметили в ведомстве, по группам потребителей тарифы имеют такую градацию: юридические лица с прибором учета (ПУ) – 5 851,45 тенге/Гкал (рост 15,2%), юридические лица без ПУ – 7 925,71 тенге/Гкал (рост 15,2%), бюджетные организации с ПУ – 15 097,83,45 тенге/Гкал (рост 12,6%), бюджетные организации без ПУ – 23 026,53 тенге/Гкал (рост 12,6%), население с ПУ – 1 701,13 тенге/Гкал (рост 20%) и население без ПУ – 3 451,66 тенге/Гкал (рост 20%).