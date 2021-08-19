Тариф на тепло снизили в Таразе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу снизило тариф на 15% на тепло в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Рост тарифов на коммунальные услуги – один из острых социальных вопросов, волнующих казахстанцев. Агентство по финансовому мониторингу принимает меры по обеспечению защиты интересов потребителей в данной сфере.

Следственный департамент Агентства в рамках проводимого досудебного расследования в отношении руководства АО «Таразэнергоцентр» по факту хищения 2,2 млрд. тенге, фиктивно затраченных на ремонт оборудования, дополнительно выявил факты нарушения Закона «О естественных монополиях»

Как сообщалось ранее, Агентством пресечен факт необоснованного планируемого повышения тарифов на тепловую энергию и водоснабжение в 2 раза для населения, а также в 3,2 раза для юридических лиц.

В ходе расследования также установлено, что в апреле 2020 года АО «Таразэнергоцентр» подал заявку в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Жамбылской области на утверждение тарифа на тепловую энергию.

Обоснованием повышению тарифов Акционерным обществом были предоставлены сведения о ремонтных работах по фиктивным договорам. Тем самым тариф на тепло необоснованно был увеличен для жителей города Тараза.

Следственным департаментом АФМ в начале августа было направлено представление в ДКРЕМ по Жамбылской области с требованием проведения повторного анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Таразэнергоцентр» за 2019-2020 гг.

По результатам анализа ДКРЕМ установлены нарушения по неисполнению тарифной сметы за 2019-2020 гг. на 600 миллионов тенге, что послужило основанием для введения компенсирующего тарифа для населения на 15% меньше от действующего тарифа.

В результате тариф на тепло для жителей города Тараза снизится с 84,98 тенге до 72,23 тенге.

Временный компенсирующий тариф вводится с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.

Расследование по делу продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.