Тариф на тепло снизили в Таразе и двух районах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В городе Таразе, а также в Шуском и районе Т. Рыскулова снижен тариф на тепло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО «София» по итогам 2020 года, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области установлено не соблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Так, сумма необоснованного дохода ТОО «София» за 2020 год с учетом ставки рефинансирования составила 1 182 820 тенге.

В связи с чем, приказом департамента от 8 июля 2021 года для ТОО «София» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией сроком на один год, с периодом действия с 1 августа 2021 года по 1 февраля 2022 года, в размере 13477,94 тенге/Гкал, где снижение составило 4,9 %, и с периодом действия с 1 февраля 2022 года по 1 августа 2022 года в размере 13800,65 тенге/Гкал, где снижение составило 4,7 %.

Также в Шуйском районе по результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы КГП «Шу-Жылу» по итогам 2020 года, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК по Жамбылской области сумма необоснованного дохода КГП «Шу-Жылу» за 2020 год с учетом ставки рефинансирования составила 731 410 тенге.

В связи с чем, приказом департамента от 8 июля 2021 года для КГП «Шу-Жылу» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией сроком на один год, с периодом действия с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 5046,54 тенге/Гкал, где снижение составило 0,5% и с периодом действия с 1 января 2021 года по 1 августа 2022 года в размере 5896,16 тенге/Гкал, где снижение составило 0,4%.

В районе Т. Рыскулова Жамбылской области снижен тариф на тепло для КГП «Кулан Энерго-Жылу» утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией сроком на один год, с периодом действия с 1 сентября 2021 года по 1 октября 2021 года в размере 7130,54 тенге/Гкал, где снижение составило 5,99%, и с периодом действия с 1 октября 2021 года по 1 сентября 2022 года в размере 7134,02 тенге/Гкал, где снижение составило 5,99 %.

Сумма необоснованного дохода КГП «Кулан Энерго-Жылу» за 2020 год с учетом ставки рефинансирования составила 5 184 320 тенге.