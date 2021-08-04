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Тариф на тепло снижен в Кызылорде

4 Августа 2021 12:10
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Тариф на тепло снижен в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области выявил у поставщика нарушения в исполнении утвержденной тарифной сметы и ввел коменсирующие тарифы для потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.

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«По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по итогам 2020 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области установлено несоблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы. Сумма необоснованного дохода ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на услуги теплоснабжения с учетом ставки рефинансирования составила 203 220 220 тенге», - говорится в сообщении.

Департаментом утверждены временные компенсирующие тарифы ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на услуги теплоснабжения. С 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года вводится среднеотпускной тариф в размере 4691,70 тенге, или со снижением на 8,3 %. С 1 января 2022 года по 31 августа 2022 года - среднеотпускной тариф в размере 5603,69 тенге за 1 Гкал без НДС, или со снижением на 7,0 % от действующего среднеотпускного тарифа.

Аналогичные снижения производятся по всем группам потребителей.



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#Кызылординская область   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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