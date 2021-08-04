Тариф на тепло снижен в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области выявил у поставщика нарушения в исполнении утвержденной тарифной сметы и ввел коменсирующие тарифы для потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.

«По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по итогам 2020 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области установлено несоблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы. Сумма необоснованного дохода ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на услуги теплоснабжения с учетом ставки рефинансирования составила 203 220 220 тенге», - говорится в сообщении.

Департаментом утверждены временные компенсирующие тарифы ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на услуги теплоснабжения. С 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года вводится среднеотпускной тариф в размере 4691,70 тенге, или со снижением на 8,3 %. С 1 января 2022 года по 31 августа 2022 года - среднеотпускной тариф в размере 5603,69 тенге за 1 Гкал без НДС, или со снижением на 7,0 % от действующего среднеотпускного тарифа.

Аналогичные снижения производятся по всем группам потребителей.



