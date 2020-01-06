Тариф на тепло для юридических лиц повысился в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тариф на тепло для юридических лиц повысился с нового года в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий региона, потребители тепла - юридические лица - с 1 января разделены на 2 категории. Это бюджетные организации и прочие потребители. С 1 января 2020 года для категории «Прочие потребители» среднеотпускной тариф - 13 157,28 тенге за Гкал (рост на 7%). При этом для потребителей, имеющих счетчики тепла – 11 887,41 тенге (рост 7%), не имеющих таковых – 19 735,93 тенге (рост 7%). Для потребителей из ветхих, аварийных помещений и домов барачного типа среднеотпускной тариф - 13 157,28 тенге (рост на 3%).
Для бюджетных организаций среднеотпускной тариф составил 13 526,17 тенге за Гкал. Это рост на 10%. Для имеющих счетчики тепла – 12 220,7 тенге - также с ростом на 10%. Не имеющих таковых – 20 289,27 тенге (рост на 10%). Для расположенных в ветхих, аварийных помещениях и домах барачного типа среднеотпускной тариф - 13 526, 17 тенге (рост на 6%).
Напомним, что накануне нового года в Атырау должны были пройти общественные слушания по повышению тарифов на электроэнергию для населения. Однако они были отменены в связи с тем, что монополист не смог предоставить всех необходимых документов.
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