Тариф на проезд в общественном транспорте изменится в Караганде

В Караганде с 1 июня увеличится тариф на городских и пригородных маршрутах. При безналичной оплате он составит 100 тенге, за наличные – 200 тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

О повышении тарифа проинформировал отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды.

- Все льготные проезды останутся. Дети до 18 лет по-прежнему будут ездить бесплатно, а также многодетные мамы, инвалиды 1, 2 и 3-й группы, родители детей с особыми потребностями, опекуны людей с инвалидностью, участники декабрьских событий 1986 года, получатели пенсий, государственного специального пособия, как работавшие на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжёлыми условиями труда, размеры пенсий и пособий которых не превышают 22 месячных расчётных показателей. Пенсионерам по возрасту льгота также останется прежней – 50 тенге, – говорится в сообщении.

Действующий тариф 80 тенге был установлен более 10 лет назад. С тех пор основные затраты перевозчиков выросли в среднем в 3,5 раза. А это заработная плата водителей, дизельное топливо, смазочные материалы, автошины и т. д.

За последние годы автопарками для городских и пригородных маршрутов было приобретено 328 автобусов, тем самым количество автобусов на линии увеличилось с 300 до 420 единиц. Выпущены три новых и возобновлены три ранее действовавших маршрута. До 22:30 продлена работа автобусов по направлениям Майкудук и Пришахтинск.

В филиале транспортного холдинга ONAY! сообщили, что реализация проездных билетов на июнь временно приостановлена.