Тариф на питьевую воду превышает среднереспубликанский в два раза – Антикор СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель Антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области Сергей Перов на брифинге проинформировал о промежуточных результатах мониторинга в сфере тарифообразования на коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С.Перов заявил, что изучение динамики цен в разрезе регионов показало превышение в Северо-Казахстанской области среднереспубликанских значений по тарифу на питьевую воду в два-три раза.

«Питьевую воду распределяет филиал «Есиль су». Цена продажи дилерам в районах и селах составляет 907 тенге. Чтобы население не ощутило столь высокую цену за воду, ежегодно за счет субсидий филиал снижает ее до 40 тенге. Однако платят столько жители всего нескольких районов за счет субсидирования напрямую тех предпринимателей, которые поставляют воду до конечного дома. Цена за куб воды для остальных поднимается за счет затрат дилеров, не пользующихся субсидиями, в четыре-пять раз», - пояснил С.Перов.

Он считает, что меры господдержки должны быть ощутимы, в первую очередь, для населения. Поэтому уполномоченному органу Антикоррупционная служба предложила организовать работу по субсидированию напрямую поставщиков воды населению.