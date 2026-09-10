Тариф на передачу электроэнергии изменился в Костанайской области

В Костанайской области изменили тариф на услуги по передаче электрической энергии «ЭПК Форфайт». Новый тариф составил 18,53 тенге за кВт·ч, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департамент комитета по регулированию естественных монополий региона, изначально предприятие предлагало установить тариф на уровне 22,54 теңге за кВт·ч. Это означало бы рост примерно на 42%.

Однако после рассмотрения заявки комитет по регулированию естественных монополий по Костанайской области снизил заявленный уровень. В результате тариф установлен в размере 18,53 теңге за кВт·ч. По данным Департамента, рост относительно прежнего тарифа составил 16,9%, или около 2,7 теңге. Если сравнивать со среднегодовым тарифом, изменение составляет 4,55%, или 69 тиын.

Одной из причин пересмотра также стал рост расходов на оплату труда. Средняя заработная плата, учтенная в тарифной смете предприятия, увеличена с 314 008 до 380 895 теңге.

В ТОО «ЭПК Форфайт» работают порядка 1 576 человек. Компания обслуживает более 12 тысяч километров электрических сетей.

Кроме того, в тариф включены расходы на обслуживание сетей, принятых на баланс предприятия. В 2026 году компания в рамках Национального проекта модернизации коммунального и энергетического секторов также оформляет заем на 336,84 млн теңге для реконструкции 21,2 километра сетей.

По данным ведомства, инвестиционная программа предприятия на 2026 год увеличена с 1,607 млрд до 2,125 млрд теңге. Средства направят в том числе на снижение износа и аварийности сетей и повышение надежности электроснабжения.

В Департаменте уточнили, что уровень износа сетей и оборудования удалось снизить с 82,4% до 72,33%.

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