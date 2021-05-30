Тариф на газовое отопление для карагандинцев установят в III квартале 2021 года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ –Тариф на газ будет установлен в третьем квартале 2021 года. При условии, что все работы по первым пусковым комплексам закончатся вовремя. Об этом и в целом о работах по газификации рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области активно ведутся работы по газификации. В прошлом году завершили первый пусковой комплекс в Жезказгане, в селе Талап.

«27 мая, рабочая группа во главе с филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» побывала на месте, изучила документы, ознакомилась с замечаниями. В Темиртау первый пусковой комплекс тоже закончен, там замечаний нет, документы тоже изучены. По Караганде первый пусковой комплекс пока не завершен – надеемся закончить его до конца июня, и после этого по итогам третьего квартала года уже будет утвержден тариф для Карагандинской области. АО «КазТрансГаз Аймак» хочет сделать единый тариф для нашего региона, и мы надеемся, что он не будет выше Нур-Султана – там он насчитывает 34,6 тенге за 1 кубометр с НДС», - рассказал Улантай Усенов.

Кроме того, в Караганде началась реализация вторых пусков комплексов – в сторону Михайловки, в Темиртау и Жезказгане в этом году также продолжится работа по проведению газовых труб. Технические возможности для подключения всех потребителей в регионе имеются.

«Существенного сокращения потребления угля в области, в то же время, не будет: в целом область потребляет около 13 миллионов тонн угля за отопительный сезон. Что касается поставки газа в регион, то когда пусковые комплексы заработают в полную силу, общий объем будет насчитывать примерно 1,4 миллиарда кубов газа – полностью для всех, как для населения, так и для объектов комбыта, соцкультбыта и бизнеса. Также имеются технические возможности для того, чтобы на газ перешли промышленные предприятия – «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс». В эти расчеты попадают города и районы области – Караганда, Жезказган, Темиртау, Каражал, Жайрем, Жанааркинский, Шетский, Абайский, Бухаржырауский, Осакаровский районы. Проектно-сметная документация разработана по трем городам – Караганда, Темиртау и Жезказган. Разработаны проекты для поселков в Осакаровском, Жанааркинском районах, для Шахтинска и его ближайших населенных пунктов», - пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ.

Всего проект газификации Караганды насчитывает 16 пусковых комплексов. Общая протяженность газораспределительных сетей должна составить 1,1 тыс. км. Стоимость их строительства оценивается в 64 млрд тенге. Окончательный срок завершения всех работ намечен на 2026 год.