01:23, 21 Май 2024 | GMT +6
Тариф на электроэнергию снизят для бизнеса в СКО
В Северо-Казахстанской области предприниматели с июня будут оплачивать электроэнергию по новым тарифам, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-служба АО «Севказэнерго», с 1 июня тариф на электрическую энергию для юридических лиц — вторая группа потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд — снизится на 7%, с 27,87 тенге за 1 кВт/ч до 25,88 тенге за 1 кВт/ч без учета НДС.
— Снижение тарифа связано с увеличением объема реализации электрической энергии юридическим лицам в связи с переходом потребителей данной группы от нерегулируемых энергоснабжающих организаций в ТОО «Севказэнергосбыт», — добавили в пресс-службе.