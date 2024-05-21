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    01:23, 21 Май 2024 | GMT +6

    Тариф на электроэнергию снизят для бизнеса в СКО

    электроэнергия
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Северо-Казахстанской области предприниматели с июня будут оплачивать электроэнергию по новым тарифам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-служба АО «Севказэнерго», с 1 июня тариф на электрическую энергию для юридических лиц — вторая группа потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд — снизится на 7%, с 27,87 тенге за 1 кВт/ч до 25,88 тенге за 1 кВт/ч без учета НДС.

    — Снижение тарифа связано с увеличением объема реализации электрической энергии юридическим лицам в связи с переходом потребителей данной группы от нерегулируемых энергоснабжающих организаций в ТОО «Севказэнергосбыт», — добавили в пресс-службе.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Электроэнергия Бизнес Регионы Казахстана Регионы Цены и тарифы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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