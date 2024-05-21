Тариф на электроэнергию снизят для бизнеса в СКО

В Северо-Казахстанской области предприниматели с июня будут оплачивать электроэнергию по новым тарифам, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-служба АО «Севказэнерго», с 1 июня тариф на электрическую энергию для юридических лиц — вторая группа потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд — снизится на 7%, с 27,87 тенге за 1 кВт/ч до 25,88 тенге за 1 кВт/ч без учета НДС.