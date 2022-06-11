11 Июня 2022 09:39

Тариф на электроэнергию повысят почти на 8 % в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Тариф на электроэнергию для костанайских потребителей может повыситься более чем на 2 тенге уже с 1 июля. О предстоящем повышении сообщили в Костанайском энергоцентре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» подало информацию в департамент по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК по Костанайской области о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию на 2,08 тенге/кВтч, или на 7,85 %. То есть, с 26,62 тенге до 28,71 тенге с учетом НДС с 1 июля 2022 года.

Основными причинами роста предельной цены на предприятии назвали увеличение стоимости покупки электроэнергии со станции с 1 июля 2021 года на 9,2% согласно Приказа Министра энергетики РК от 24 июня 2021 года.

Кроме того, с октября 2021 года увеличены тарифы на услуги АО «KEGOC» на 14%, на передачу электроэнергии по сетям АО «НК «КТЖ» - на 4%. С января 2022 года произошел рост тарифа передающих компаний ТОО «ЭПК-forfait», ТОО «МРЭТ», АО «НК «КТЖ», АО «ССГПО», АО «KEGOC», от 4% до 13%. Тариф ТОО «РФЦ» на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки увеличен на 2,8%. С 14 апреля 2022 года тариф ТОО «ЭПК-forfait» увеличен на 4,2%.



