Тариф на электричество могут повысить в Костанайской области с 1 июня

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский энергоцентр сообщил о повышении цен на электричество уже с 1 июня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» подало информацию в департамент по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию на 3,3 тенге/кВтч, или 15,9 %, то есть с 23,39 тенге до 27,12 тенге с учетом НДС с 1 июня 2021 года», - сообщается в информацию энергоцентра.

Основными причинами роста цены, как отмечают в коммунальном предприятии, является увеличение стоимости покупки электроэнергии со станции более чем на 20%.

Как известно, приказом Министра энергетики РК изменены предельные тарифы на электрическую энергию с 1 апреля 2021 года.

«Кроме того, с января 2021 года выросли тарифы передающих компаний (ТОО «ЭПК-forfait», ТОО «МРЭТ», АО «КТЖ», АО «ССГПО», ТОО «ЭПК Аtica»), от 2,5% до 20,4%. А также в тариф включены убытки от покупки электроэнергии со станции по новой цене за апрель-май 2021 года»,- пояснили в КЭЦ.

В итоге, стоимость электричества для жителей региона повысится почти на 16%.