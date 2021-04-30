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    20:28, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Тариф на электричество могут повысить в Костанайской области с 1 июня

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский энергоцентр сообщил о повышении цен на электричество уже с 1 июня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» подало информацию в департамент по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области о предстоящем повышении предельной цены на электроэнергию на 3,3 тенге/кВтч, или 15,9 %, то есть с 23,39 тенге до 27,12 тенге с учетом НДС с 1 июня 2021 года», - сообщается в информацию энергоцентра.

    Основными причинами роста цены, как отмечают в коммунальном предприятии, является увеличение стоимости покупки электроэнергии со станции более чем на 20%.

    Как известно, приказом Министра энергетики РК изменены предельные тарифы на электрическую энергию с 1 апреля 2021 года.

    «Кроме того, с января 2021 года выросли тарифы передающих компаний (ТОО «ЭПК-forfait», ТОО «МРЭТ», АО «КТЖ», АО «ССГПО», ТОО «ЭПК Аtica»), от 2,5% до 20,4%. А также в тариф включены убытки от покупки электроэнергии со станции по новой цене за апрель-май 2021 года»,- пояснили в КЭЦ.

    В итоге, стоимость электричества для жителей региона повысится почти на 16%.


    Теги:
    Костанайская область Цены и тарифы Энергетика Общество Налоги ЖКХ
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