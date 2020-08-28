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Тариф для дистанционного обучения разработали сотовые операторы

28 Августа 2020 16:48
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Тариф для дистанционного обучения разработали сотовые операторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный тариф для дистанционного обучения разработали казахстанские сотовые операторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я могу подтвердить, что такой тариф существует. Действительно, ведущие сотовые операторы разработали тариф «Білім» стоимостью 990 тенге. Он будет доступен с начала учебного года. Мы активно принимали участие в проработке этого вопроса. С данного тарифа мегабайты не будут тратиться на ресурсы KKundelik.kz», - сообщил генеральный директор ТОО «Күнделік» Мухтар Илиясов в ходе онлайн-пресс-конференции в СЦК.

Напомним, о специальном тарифном плане стало известно в июле текущего года. Сообщалось, что тарифный план будет предусматривать бесплатные звонки между учителями и учениками, а также доступность образовательных ресурсов.



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#Образование   #Связь, ТВ, IT  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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