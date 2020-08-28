Тариф для дистанционного обучения разработали сотовые операторы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный тариф для дистанционного обучения разработали казахстанские сотовые операторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я могу подтвердить, что такой тариф существует. Действительно, ведущие сотовые операторы разработали тариф «Білім» стоимостью 990 тенге. Он будет доступен с начала учебного года. Мы активно принимали участие в проработке этого вопроса. С данного тарифа мегабайты не будут тратиться на ресурсы KKundelik.kz», - сообщил генеральный директор ТОО «Күнделік» Мухтар Илиясов в ходе онлайн-пресс-конференции в СЦК.
Напомним, о специальном тарифном плане стало известно в июле текущего года. Сообщалось, что тарифный план будет предусматривать бесплатные звонки между учителями и учениками, а также доступность образовательных ресурсов.
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