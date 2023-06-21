Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Инновационные методы лечения сложных хронических заболеваний позволяют испытать счастье материнства даже пациенткам с тяжелыми диагнозами. В Таразе зафиксирован случай, когда молодая женщина с неутешительным диагнозом «язвенный колит» под наблюдением врачей благополучно родила ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые в Казахстане, в городе Таразе, в Жамбылской областной многопрофильной больнице под наблюдением врача-гастроэнтеролога Мейрамкуль Калисаевой проведена генно-инженерная биологическая терапия (ГИБТ) и достигнуто успешное вынашивание беременности и проведение родов у пациентки на фоне неспецифического язвенного колита.

Как отмечают в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, язвенный колит является хроническим заболеванием, с воспалением слизистой оболочки кишечника и образованием одной или нескольких язв. Патология характеризуется повышением температуры тела, порой до 39ᴼ С, с болями в животе, диареей до 10-15 раз, со слизью, гноем и кровью. Молодые женщины, страдающие язвенным колитом, зачастую не могут родить. Однако современные возможности лекарственной терапии значимо улучшили ситуацию у беременных пациенток. И точка зрения, что беременность и язвенный колит несовместимы, пересмотрена в пользу беременности.

«Генно-инженерная биологическая терапия – это использование в терапевтических целях активных веществ и механизмов, которые играют существенную роль в функционировании основных биологических систем организма, - рассказала гастроэнтеролог Мейрамкуль Калисаева. - У пациентки установлен диагноз «неспецифический язвенный колит», который не поддавался базисной терапии, и ей была назначена гормональная терапия. Но и она не дала особого результата. После консультации с кандидатом медицинских наук Джамилей Кайбуллаевой была предложена генно-инженерная биологическая терапия, которая проводится по определенной схеме».

Однако после того как пациентка заболела ковидной пневмонией, врачам пришлось изменить схему биологического препарата.

«Тем не менее, после третьей биологической терапии у больной наступила ремиссия, - продолжила Мейрамкуль Калисаева. - Через полгода женщине было разрешено забеременеть, она находилась под наблюдением гастроэнтеролога и не прерывала биологическую терапию. В третьем триместре пациентке отменили биологическую терапию, но она продолжала принимать базисную терапию. И женщина в срок сама родила здорового ребенка, без кесарева сечения, без осложнений».

Врачи отмечают, что одним из очень опасных осложнений при таком заболевании является тромбоэмболиия - острая закупорка кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования на стенке сердца или сосуда, и попавшим в циркулирующую кровь. Но этого удалось избежать.

По словам врача-гастроэнтеролога Мейрамкуль Калисаевой, этим клиническим случаем она поделилась на конференции общества гастроэнтерологов Республики Казахстан, проходившей в Шымкенте.

«Хочется отметить, что даже в случае тяжелого язвенного колита течение беременности при адекватном врачебном ведении не отличается от нормы. Поэтому, считаю, что необходимо максимально поддерживать таких женщин в их желании реализовать себя в материнстве. Ведь материнство - это один из важнейших факторов, определяющих качество жизни женщин».