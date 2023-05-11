Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Таразские врачи извлекли из желудка девочки более килограмма волос

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 19:17
Таразские врачи извлекли из желудка девочки более килограмма волос Фото: facebook.com/MinzdravRK

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В хирургическом отделении Жамбылской областной многопрофильной детской больницы (ЖОМДБ) 12-летней жительнице города Тараз была проведена операция с редким диагнозом, в результате которого в желудке скопился волосяной ком (трихобезоар), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По словам матери девочки, в течение последних 6 месяцев после частых повторяющихся болей в животе, снижения аппетита, потери веса они обратились в поликлинику к гастроэнтерологу, получали лечение. Однако после отсутствия результатов обратились за консультацией к детскому хирургу ЖОМДБ г. Тараза, где после прохождения специальных обследований в стенах больницы (УЗИ, КТ брюшной полости, ФГДЭС) в желудке было обнаружено инородное тело. Девочку срочно госпитализировали.

После полной готовности результатов инструментальных и лабораторных обследований к операции приступила операционная бригада квалифицированных специалистов - заведующий хирургическим отделением Эльбрус Салпагаров, заведующий операционным отделением Канат Дуйсебаев и анестезиолог Бахтияр Баялиев.

photo

В ходе оперативного вмешательства из желудка пациентки было изъято около 1,2 кг инородного тела – трихобезоара (волосяной ком). Квалификация специалистов сыграла важную роль в сохранении целостности желудочно-кишечного тракта без повреждения внутренних органов. Сейчас девочка восстанавливается после операции.

По словам матери, у девочки была привычка с самого раннего возраста глотать волосы, шерстяные изделия.

photo

Трихобезоар желудочно-кишечного тракта - очень редкая патология, поэтому является одной из наиболее актуальных проблем в современной абдоминальной хирургии. Необходимо знать, что безоары желудка могут вызывать серьезные и опасные для жизни осложнения.

Очень важно, чтобы родители уделяли особое внимание патологическим поведенческим реакциям детей и при наличии вышеперечисленных привычек, не затягивая времени, обращаться к специалистам - психологам (психотерапевтам), неврологам, гастроэнтерологам.

photo

Жамбылская область   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием