Таразские ученые предлагают производить цемент из отходов фосфогипса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Производить высокомарочный цемент из отходов фосфогипса предлагают ученые Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Над эффективным способом утилизации отходов завода минеральных удобрений химики работали несколько лет. Результатом труда стал проект строительства мини-завода по переработке отходов химической промышленности. Они уверены, что реализация проекта положительно отразится на экологии региона и его экономическом развитии.

15 миллионов тонн отходов фосфогипса с завода минеральных удобрений скопилось за 60 лет. За это время проблему с утилизацией химических отходов так и не решили. Многолетней проблемой заинтересовались ученые Таразского регионального университета. За несколько лет лабораторных исследований отходов фосфогипса химикам удалось разработать проект. Они предлагают производить строительный гипс и высокомарочный цемент. Для этого отходы фосфогипса должны пройти два этапа обжига.

«Применяем водородотурбогенераторную установку. Там у нас взаимодействие метана идет с водой. 60 % составляет вода, а 40 % составляет у нас углеводород. При сжигании этих веществ у нас выделяется водород. Этот водород мы перемещаем в обжиговую печь, клинкер взаимодействует с фосфогипсом в виде вращения. И при двух тысячах градусах Цельсия при вращении выделяет гипс. В самом цементе гипс должен составлять 77 % и более, а у нас 98,1 %. Это уже доказывает, что мы можем получать марки М-400, М-600 цемента», - делится старший преподаватель кафедры «Химия и химические технологии» Дильбар Кулбаева.

Реализовать проект намерены посредством строительства мини-завода. Ученые даже рассчитали технико-экономическое обоснование утилизации отходов фосфогипса. По предварительным расчетам, предприятие обойдется в 2,5 млрд тенге.

«Завод будет утилизировать в год около 300 тысяч тонн отходов фосфогипса. При этом мы получим около 124 тысяч тонн цемента. Срок окупаемости данного проекта составит около 2,5 лет. Соответственно, будут поступления в виде налогов в бюджет, предприятие само получит прибыль – около 1,7 млрд тенге в год», - сообщил директор департамента науки и коммерциализации университета Сейтжан Орынбаев.

Идеи ученых и возможное воплощение их в реальность на заводе одобрили. Специалисты хотят еще раз совместно все обсудить и изучить, а в случае подтверждения экономической выгоды готовы построить мини-предприятие по утилизации отходов. К слову, ежегодно их скапливается больше миллиона тонн, а с недавним увеличением производства объемы возрастут вдвое. Работа по уменьшению ведется, но небольшая.

«Передали для субъектов крестьянского хозяйства более 30 тысяч тонн. Это в том числе мы транспортировку тоже за свой счет осуществили. Кроме того, мы также заключили контракт с ТОО «КазНИИ водхоз» на осуществление научно-исследовательских работ: для каких земель это надо, сколько, в каком объеме надо добавлять этого фосфогипса. По направлению утилизации фосфогипса мы также работаем по строительству автодорог. Мы в Павлодарской области построили дорогу протяженностью 113 метров», - проинформировал главный эколог компании Арман Карагалиев.

Пути решения ищут и в профильном управлении. Для этого сейчас разрабатывают дорожную карту по утилизации фосфогипса. Между тем предприятие обязано рекультивировать химотходы.

«По плановым мероприятиям они должны провести рекультивацию до 2025 года. Потому что они создают сейчас уже новые отвалы. Невыполнение плановых природоохранных мероприятий идет вплоть до приостановления деятельности», - сказал руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Серик Агабек.

Провести рекультивацию производители минеральных удобрений намерены озеленением. Для этого горы отходов фосфогипса будут полностью засыпаны землей и на этом месте высадят растения. В этом году работают над уточнением всех нюансов.

Кадр из видео/24.kz