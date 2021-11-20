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Таразские полицейские задержали вора, укравшего коробку с пожертвованиями

20 Ноября 2021 20:53
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Таразские полицейские задержали вора, укравшего коробку с пожертвованиями

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кражу коробки для пожертвования оперативно раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казимнформ».

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«В полицию Тараза с заявлением обратился 71-летний директор одного из благотворительных фондов Жамбылской области, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона. – Неизвестный тайно похитил коробку с пожертвованиями, которая принадлежала филиалу благотворительного фонда, расположенного в комнате ожидания автовокзала Центрального рынка. После чего неизвестный скрылся с места происшествия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции задержали 18-летнего жителя города Тараза.

Подозреваемый полностью признал свою вину.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 часть 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, уточнили в ведомстве.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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Автор:

Галина Скрипник

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