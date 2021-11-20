Таразские полицейские задержали вора, укравшего коробку с пожертвованиями
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кражу коробки для пожертвования оперативно раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казимнформ».
«В полицию Тараза с заявлением обратился 71-летний директор одного из благотворительных фондов Жамбылской области, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона. – Неизвестный тайно похитил коробку с пожертвованиями, которая принадлежала филиалу благотворительного фонда, расположенного в комнате ожидания автовокзала Центрального рынка. После чего неизвестный скрылся с места происшествия».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции задержали 18-летнего жителя города Тараза.
Подозреваемый полностью признал свою вину.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 часть 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, уточнили в ведомстве.
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