Таразские полицейские задержали вора, укравшего коробку с пожертвованиями

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кражу коробки для пожертвования оперативно раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казимнформ».

«В полицию Тараза с заявлением обратился 71-летний директор одного из благотворительных фондов Жамбылской области, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона. – Неизвестный тайно похитил коробку с пожертвованиями, которая принадлежала филиалу благотворительного фонда, расположенного в комнате ожидания автовокзала Центрального рынка. После чего неизвестный скрылся с места происшествия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции задержали 18-летнего жителя города Тараза.

Подозреваемый полностью признал свою вину.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 часть 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, уточнили в ведомстве.