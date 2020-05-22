Таразские полицейские по горячим следам задержали угонщика автомобиля

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Угон автомобиля по горячим следам раскрыла полиция Тараза, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, рано утром 22 мая на пульт «102» обратился 33-летний житель города Тараза и сообщил, что угнали его автомашину «Мазда», находившуюся в микрорайоне во дворе дома.

«Хозяин автомобиля также сообщил, что не помнит номер своей машины, так как купил ее совсем недавно, а все документы оставил в бардачке, но назвал особые приметы, по которым можно отыскать угнанный транспорт», - добавили в пресс-службе ведомства.

По имеющейся в полиции базе данных старший инспектор центра оперативного управления УП города Тараза Азат Смагулов определил номер транспортного средства. А с помощью камер видеонаблюдения и аппаратно- программных комплексов было установлено передвижение и местонахождение разыскиваемой машины. В этом направлении и были направлены комплексные силы полиции.

«Двигавшийся по трассе новоявленный «обладатель» «Мазды» не подчинился требованиям сотрудников полиции об остановке. Только когда был заблокирован проезд, удалось остановить угнанную автомашину», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Угонщиком оказался 23-летний житель одного из микрорайонов Тараза, ранее он привлекался к уголовной ответственности.

По факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения/угон). Задержанный дал признательные показания, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



