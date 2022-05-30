30 Мая 2022 02:27

Таразские кафе наказали за празднование выпускниками окончания школы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О профилактической работе в день «Последнего звонка» рассказали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мероприятия, посвященные «Последнему звонку», были организованы на открытом воздухе, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Все увеселительные заведения и места массовых скоплений молодежи находились под пристальным вниманием правоохранительных органов. Во избежание нарушений общественного порядка, в том числе недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников школ, были созданы оперативные штабы по отслеживанию ситуацию. В состав штабов вошли руководители департамента полиции, городских и районных отделов полиции».

Для профилактики правонарушений и преступлений, а также во избежание вовлечения несовершеннолетних в преступную среду, в населенных пунктах Жамбылской области была усилена плотность нарядов патрульной службы в местах массового скопления молодежи, увеличено пешее и авто патрулирование, взяты под контроль места купания. Полицейские усилили наряды в кафе-барах и ресторанах, активизировали мобильные группы по патрулированию мест массового скопления молодежи.

Как сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Рахымберди Ашкеев, в ходе рейдов в органы внутренних дел было доставлено 74 несовершеннолетних.

«Всего 81 родитель и законный представитель привлечен к административной ответственности, - пояснил спикер. - Только за допущение несовершеннолетних в увеселительные заведения в ночное время привлечено пять владельцев кафе».

Кроме того, семеро подростков помещены в центр адаптации несовершеннолетних. Как было установлено позже, они без разрешения родителей прибыли в город Тараз из близлежащих районов, чтобы продолжить празднование, и были застигнуты сотрудниками правопорядка. Родителей ждет профилактическая беседа, а также привлечение к ответственности по статье 442 части 2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Наказание по данной статье влечет штраф на законных представителей в размере от трех до семи месячных расчетных показателей – то есть до 22 260 тенге.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, накануне мероприятия «Последний звонок» сотрудники ювенальной полиции Жамбылской области провели с учащимися школ профилактические встречи, посвящённые окончанию учебного года, а также свыше четырехсот бесед на правовую тематику.

Как сообщалось ранее, досадным происшествием омрачился день окончания школы у группы выпускников из Тараза. Возле монумента «Казахское ханство» произошло опрокидывание автомашины Lexus в канал с водой. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции установили, что 21-летний водитель автомобиля Lexus, приехавший со знакомыми выпускниками отпраздновать день окончания школы, ненадолго отлучился, и один из выпускников самовольно сел за руль автомашины. Перепутав педали тормоза и газа, 17-летний вчерашний школьник не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал. При этом молодой человек не пострадал.



