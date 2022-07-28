28 Июля 2022 02:53

Таразская футбольная команда девушек впервые сыграла в финале чемпионата страны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги первого тура финального этапа чемпионата РК по футболу среди девочек 2007-2008 года рождения подвели в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ФК «Тараз», матчи девичьих команд на городском стадионе «Жастар» проходили при огромной поддержке болельщиков.

«В Таразе собралась четверка команд, которая в первом туре финального этапа сыграла по круговой системе, - пояснили в пресс-службе клуба. - Финальному этапу предшествовал традиционный отбор, когда команды футбольных центров республики, разделенные на 4 группы, разыграли путевки в финал в четырех городах страны. Две лучшие команды выходили в решающий тур. Таразчанки на этом этапе выступили в Шымкенте, причем на правах гостевой команды. Несмотря на это, они заняли первое место, обыграв поочередно шымкентские команды «Туран» (Туркестан), «Онтустик» и «Ордабасы», а также «СДЮСШОР» №17. Общая разница мячей впечатляет – плюс 24. Эта победа позволила таразским спортсменкам попасть в восьмерку сильнейших».

Девушки показали интересную игру, хотя противостояли им в группе чемпионки и вице-чемпионки страны. Уже в матче открытия команде из Тараза противостоял серебряный призер чемпионата - костанайский «Тобол». Тем не менее, девичья команда «Тараз» сделали все возможное, чтобы первый тайм сенсационно закончился в пользу хозяев поля. Ушедшая в отрыв Жанель Курманбек, вышла один на один и четко пробросила мяч мимо вратаря – 1:0. Во втором тайме хозяева героически оборонялись, пытаясь сохранить победу. Чудеса в защите творила голкипер Балауса Серикбай, самоотверженно сыграли на подступах к штрафной защитницы Тахмина Жунусова и Еркежан Жанибек, но опыт и давление соперниц взяли свое - костанайский «Тобол» добыли победу со счетом – 2:1.

После проигранного костанайкам матча хозяева поля оказали упорное сопротивление чемпионкам страны – «Кайрату», но мастерство гостей взяло верх, благодаря голам Назым Алданазар и Айым Амрековой они победили со счетом 2:0.

В третьем матче атаки таразской команды увенчались успехом в начале первого тайма – 1:0. Гости еще до перерыва сравняли счет – 1:1. Во втором тайме жамбылские спортсменки обрушили шквал атак на соперниц. В результате боевая ничья.

В финальный этап чемпионата Республики Казахстан среди девочек 2007 -2008 годов рождения также вышли команды «Астана» (Нур-Султан), «Аксу» (Павлодар), «Акжайык» (Уральск), «Туран» (Туркестан). Решающие матчи в рамках второго тура финального этапа запланированы на август в столице республики. В ходе матчей станет известно, какие команды достойны медалей первенства.

«Хотелось бы отметить прогресс в игре таразских девочек. Год назад они еще крупно проигрывали соперницам и о финальном этапе не мечтали. В этом году уже добились успеха», - уточнили в пресс-службе ФК «Тараз».