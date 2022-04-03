Таразцы занялись озеленением улиц и дворов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Масштабная акция «Мой город – мой двор» состоялась в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Десятки жителей города, представители СМИ и общественности, учителя и волонтеры, молодежь и ветераны, студенты и школьники вышли на улицы, в парки и скверы, чтобы принять участие в озеленении родного города.

«В областном центре прошла общегородская акция по посадке саженцев «Менің қалам - менің аулам!», - рассказал аким города Тараза Ержан Жилкибаев. - В рамках мероприятия было высажено более семи тысяч деревьев разных видов. В парке «Жеңіс», вместе с журналистами, ветеранами и молодежью, удалось принять непосредственное участие в мероприятии, приуроченном к 100-летию областной газеты «Ақ жол», здесь было посажено сто деревьев».

Ержан Жилкибаев выразил благодарность жителям города, коллективам учреждений, принявшим активное участие в данной инициативе.

По словам градоначальника, за саженцами будет вестись обязательный уход и полив.

«Радует то, что наши жители поддержали такую инициативу и активно участвуют в благоустройстве нашего города. Отмечу, что городские власти со своей стороны готовы работать вместе с народом, прислушиваясь к предложениям по улучшению облика областного центра. Наша основная задача - сохранить и расширить зеленый пояс города Тараза», - подчеркнул аким города Тараза Ержан Жилкибаев.

В рамках акции «Менің қалам – менің аулам!» на придомовых территориях, вдоль улиц города Тараза высажено более семи тысяч саженцев, сообщили в пресс-службе акима города.

Так, молоденькие саженцы появились в парке «Жеңіс», в сквере возле памятника Сергею Есенину, на территориях учреждений образования, возле многопрофильной больницы №1 и других медицинских учреждений города, вдоль водных каналов города.

Жители микрорайонов, жилых массивов также вышли посадить деревья на придомовых территориях многоэтажек.

Работа по созданию «зеленого пояса» города будет продолжена и в дальнейшем, заверили в акимате города Тараза.

Напомним, в марте минувшего года, в промышленной зоне Тараза в рамках национального проекта «Чистая природа» состоялась первая акция по высадке деревьев с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.