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    13:18, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Таразцев напугали взрывы

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Два взрыва прогремели близ Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях жамбылцы сразу начали обсуждать возможное повторение недавних взрывов военных складов с боеприпасами.

    Однако представители Министерства обороны РК поспешили успокоить жителей региона.

    «Это контролируемые, запланированные взрывы, - пояснила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель медиацентра регионального командования «Юг» подполковник Дина Мухаринова. - Взрывы происходят вдали от населенных пунктов, в пустынной местности».

    Напомним, ранее Министерство обороны предупреждало, что в дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия Взрыв
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