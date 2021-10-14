Таразцев напугали взрывы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Два взрыва прогремели близ Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях жамбылцы сразу начали обсуждать возможное повторение недавних взрывов военных складов с боеприпасами.

Однако представители Министерства обороны РК поспешили успокоить жителей региона.

«Это контролируемые, запланированные взрывы, - пояснила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель медиацентра регионального командования «Юг» подполковник Дина Мухаринова. - Взрывы происходят вдали от населенных пунктов, в пустынной местности».

Напомним, ранее Министерство обороны предупреждало, что в дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.