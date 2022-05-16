16 Мая 2022 23:23

«Тараз» вышел в лидеры чемпионата Казахстана по футболу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В очередном туре чемпионата страны футболисты «Тараза» одержали победу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 11-м туре национального первенства «Тараз» обыграл дома уральский «Акжайык». Счет матча – 2:0.

В пресс-службе ФК «Тараз» отметили, что хозяева поля столкнулись с проблемой из-за травм обоих нападающих.

«Жорже Элиас вновь не попал в заявку, а Абылайхан Жумабек остался в запасе, - сообщили в клубе. - Несмотря на это, хозяева несколько неожиданно забили быстрый гол. Уже на 6-й минуте они заработали штрафной удар. Милен Гамаков пробил в стенку, но тут же повторил удар после отскока. В результате получился красивый гол – 1:0. Стремясь отыграться, гости организовали ряд опасных атак, в которых могли сравнять счет. Но на последнем рубеже таразцев уверенно действовал Мухамеджан Сейсен, пару раз выручивший команду от верного гола».

В последние минуты матча таразцы остро действовали на контратаках, и вышедший на замену Жумабек оказался один на один с вратарем. Однако его последнему пасу на Бауыржана Байтану помешали защитники.

В добавленное время контратака южан увенчалась успехом – Алишер Сулей красиво перебросил мяч через вратаря и оформил победу команде – 2:0. «Тараз» после этой победы вышел в лидеры чемпионата Казахстана.

В пресс-службе футбольного клуба подчеркнули, что «Тараз» использует в своем составе только четырех легионеров, один из которых в данное время травмирован. Костяк команды составляют местные воспитанники, которые и приносят очки команде.

Ранее сообщалось, что по итогам уже восьми туров «Тараз» оказался в тройке лидеров чемпионата Казахстана.