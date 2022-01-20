Тараз восстанавливается после январских событий - фоторепортаж

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе массовых беспорядков в Таразе значительно пострадали от пожаров и погромов административные объекты. О том, как идет их восстановление – в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».

Разграблению и разгрому подверглись здания областного акимата, трех корпусов полиции, объекты бизнеса в центре города.

Капитальная реконструкция предстоит в здании партии «Nur Otan», в значительной мере пострадавшем от погромщиков. Это здание являлось настоящим украшением архитектурного ансамбля Центральной площади областного центра.

Нынешняя Центральная площадь в Таразе за последние несколько десятилетий совершенно преобразилась, претерпев ряд реконструкций.

В 50-е годы XX века это был неказистый «мучной базар» с покосившимися лавчонками, с окружавшими его глинобитными одноэтажными домиками.

В середине 50-х начались строительные работы по благоустройству, во время которых строители нашли огромные древние хумы X - XI веков. Окружавшие площадь дома частного сектора были тогда полностью снесены, появилась многоэтажная городская застройка. Тогда площадь приобрела современный архитектурный вид, в целом сохранившийся до наших времен.

В 2011 году Центральная площадь и прилегающие к ней здания кардинально изменили свой облик - на реконструкцию, благоустройство, обновленный ландшафтный дизайн было затрачено 150 млн тенге.

Современная Центральная площадь Тараза представляет собой композиционно завершенный архитектурный комплекс административных зданий, учреждений культуры и образования. Здесь расположились здания городского акимата, Дома печати, налогового управления, театра, филиала НДП «Nur Otan».

Именно это здание подверглось яростной атаке в те трагические январские дни и было практически полностью сожжено. Сейчас в нем отсутствует крыша, а пустые глазницы окон производят жуткое впечатление.

Территория вокруг здания «Nur Otan» для безопасности прохожих обнесена высоким забором. Сегодня здесь кипит работа, восстановительными работами занимается строительная компания «Сырым Белеке».

Это товарищество, в числе других строительных компаний, не так давно завершило восстановление домов, пострадавших от взрывов в августе прошлого года в Байзакском районе. В селе Жибек Жолы компания «с нуля» возвела двухэтажное здание средней школы №5.

Едиге Тореджанов, начальник участка строительной компании «Сырым Белеке», рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», что трехэтажное здание, в котором с 2012 года размещается Жамбылский филиал партии «Нур Отан», построено в 1957 году, и за эти годы был изменен только входной портал.

«Сейчас мы полностью очищаем здание от сгоревших завалов, - рассказал собеседник. - Пока идет очистка, убираем весь мусор, снимаем старую штукатурку, до кирпича. Все старое убираем, все будет делаться заново. Перекрытия были из деревянных балок, все сгорело дотла, ничего не осталось. Крыша тоже полностью сгорела».

Выяснилось, что подвал – цокольный этаж - тоже пострадал от огня, обгорев частично, не полностью.

«Все буквально будем восстанавливать. Только кирпичная коробка остается, а внутри будет усиление. Планировка здания останется прежней. Крыша несколько изменит свою конфигурацию. Перекрытия будут облегченные, металлические. Зданию ведь уже почти 65 лет, строили капитально, прочно, на совесть. Поэтому спокойно здание стояло эти годы, и еще бы сто лет простояло, несмотря на то, что внутренние перекрытия, все балки деревянные. Хотя и деревянные, но сделаны они из массивных брусов, которые могли выдерживать такую нагрузку», - говорит Едиге Тореджанов.

По его словам, входной портал был в свое время реконструирован, проведено полное бетонирование. Поэтому портал остался в целости, не пострадал. А все, что было деревянное - сгорело.

«Коробка здания остается, она прочная, усиленная, в нормальном состоянии. Стены ведь кирпичные, и шириной в 51 сантиметр, потому что укладывали в два кирпича. А внутренние стены клали в полтора кирпича», - отметил он.

На вопрос, когда планируется завершение строительных работ и достаточно ли у компании ресурсов, начальник участка сказал: «Мы планируем, конечно, завершить строительные работы как можно быстрее. Но тут уж как получится. Проектно-сметная документация еще готовится. Как только ПСД получим, исходя из этого, составим график работ. Ресурсов технических у нас достаточно – самосвалы, подъемные краны и многое другое. Есть и хорошие кадры. Здесь сейчас нашим ребятам приходится работать в сложных условиях, в страховочных поясах. Принимаем все меры безопасности».

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Город Тараз постепенно приходит в себя после трагических событий 4 – 6 января.

Вывозится мусор, оставшийся после погромов, приводятся в порядок пострадавшие здания, бизнес-объекты. В работах по восстановлению административных зданий задействовано несколько сот человек и десятки единиц техники.

В обычном режиме сегодня работают медицинские учреждения, продуктовые магазины, рынки, АЗС, коммунальные предприятия. В Жамбылской области открыты автомобильные, воздушные, железнодорожные пути. Жизнь в Таразе входит в прежнее русло.

Однако в регионе до сих пор действует «красный» уровень террористической угрозы, продолжается антитеррористическая операция по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.

Об этом красноречиво напоминают блокпосты, где полицейские несут круглосуточную службу. А в СМИ публикуются оперативные сводки о задержаниях участников погромов, об обнаружении схронов и тайников оружия. На страже общественного порядка в регионе стоят около 2 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.