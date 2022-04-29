Тараз вошел в тройку лидеров чемпионата Казахстана по футболу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Футболисты «Тараза» в очередном туре чемпионата страны одержали победу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своем поле таразцы приняли команду города Актобе, одержав победу со счетом 3:0. Голы в матче забили Абылайхан Жумабек (дубль) и Жакып Кожамберды. Таким образом, «Тараз» набрал 14 очков и поднялся на третью позицию в турнирной таблице, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

После матча главный тренер команды Нуркен Мазбаев прокомментировал игру с командой «Актобе».

«С самого начала было непросто. Надо признать, нам очень помог первый забитый мяч. После второго забитого гола гости бросили все силы в атаку, и нам легче было ловить их на контратаках. В результате мы добились положительного итога. Хотел бы поблагодарить ребят, которые на протяжении всего матча, с первой до 95-й минуты, не теряя концентрации, играли сердцем, приложили все усилия. Что касается соперника, то в этом сезоне в Актобе собрана добротная команда, с хорошими исполнителями. Поздравляю всех наших болельщиков с очередной победой!», - рассказал собеседник.

На вопрос, верили ли, что после восьми туров «Тараз» будет в тройке лидеров, главный тренер таразской команды ответил, что в начале сезона ставилась главная задача – создать крепкую конкурентоспособную команду.

«На самом деле многое зависит от нас, но бывает еще фактор везения или невезения, - заметил он. - Например, как сложилась игра с «Атырау»... Но в последние игры удача повернулась к нам, и жаловаться не стоит. Мы набирали очень важные очки и верили, что при удачном раскладе можем быть, уже на этом отрезке, в тройке лидеров. Нужно верить в себя. Главное, когда на поле выходит команда, которая способна прогрессировать. Ведь выигрывает действительно команда, а проигрывает тренер».

Напомним, в предыдущем матче в Павлодаре жамбылская команда поразила и своих болельщиков, и соперника предельной нацеленностью на победу и в очень сложной игре добилась явного преимущества, завершив игру с победным счетом 2:1. Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев отметил тогда, что сработала установка игрокам – при любом результате играть до конца.