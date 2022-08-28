28 Августа 2022 00:40

«Тараз» вничью сыграл с одним из главных фаворитов чемпионата РК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Игра «Тараза» против многократного чемпиона страны команды «Астана» ожидалась любителями футбола с большим интересом. Таразцы остаются в группе лидеров и имеют прекрасные шансы на медали первенства. Накануне жамбылская команда выдержала в гостях «экзамен» против «Тобола», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ФК «Тараз», на своем поле футболисты «Тараза» добились ничейного результата в матче с одним из главных фаворитов чемпионата – «Астаной».

В первом тайме шла зрелищная игра, хозяева поля создали ряд опасных моментов, и в одном из них счет открыл Абылайхан Жумабек, с близкого расстояния мощно пробив по воротам. Таразцы повели 1:0, а гости бросили все силы на атаку, пояснили в пресс-службе клуба.

Сравняли счет гости незадолго до конца встречи, когда вышедший на замену Килан Лебон замкнул прострел с правого фланга.

«Ничья 1:1 позволила «Таразу» удержаться на шестом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. Но главное – это психологическая уверенность, которую приобрела команда в последних матчах. Уже второй матч кряду клуб проводит на равных с фаворитами первенства», - отметили в ведомстве.

В ФК «Тараз» сообщили, что футбольный клуб «Астана» является многократным чемпионом и призером страны. Команда с 30-ю очками занимает второе место, опережая находящийся на 6-м месте «Тараз» на 6 очков. «Астану» называют основным претендентом на золотые медали нынешнего первенства.

Недавно столичная команда неудачно выступила в Лиге конференций, уступив по сумме двух игр польскому «Ракуву». В то же время клуб продолжает выступления в Кубке Казахстана, имея реальные шансы на выход в полуфинал.