Тараз теряет «славу» криминального города

За последние пять лет криминогенная ситуация в Таразе кардинально улучшилась, и регион находится на предпоследнем месте в стране по числу правонарушений. Об этом сообщили в Жамбылской областной прокуратуре, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 90-е годы Тараз имел репутацию «самого бандитского» города в Казахстане, чему во многом способствовали публикации в некоторых республиканских СМИ. Однако официальная статистика по правонарушениям в Казахстане представляла другую картину.

— В сознании общества средствами массовой информации сформирован преступный, криминальный имидж города Тараза. Это не соответствует реальной действительности. Да, у нас бывают резонансные преступления, но они всегда открыто обсуждаются с населением и освещаются в средствах массовой информации, что свидетельствует об активной позиции жителей области в борьбе с преступностью. За последние пять лет ситуация в Жамбылской области кардинально изменилась. Количество правонарушений уменьшилось в два раза — с 8 712 фактов до 4 326, — сказал на встрече с журналистами прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров.

Глава надзорного ведомства региона привел цифры — в 2019 году было зарегистрировано 8 712 правонарушений, в 2020 году — 6 197, в 2021 — 5 667, в 2022 — 5 042 и в 2023 году — 4 326 фактов преступлений.