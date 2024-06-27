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    21:20, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Тараз теряет «славу» криминального города

    Тараз виды города қала көріністері
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    За последние пять лет криминогенная ситуация в Таразе кардинально улучшилась, и регион находится на предпоследнем месте в стране по числу правонарушений. Об этом сообщили в Жамбылской областной прокуратуре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В 90-е годы Тараз имел репутацию «самого бандитского» города в Казахстане, чему во многом способствовали публикации в некоторых республиканских СМИ. Однако официальная статистика по правонарушениям в Казахстане представляла другую картину.

    — В сознании общества средствами массовой информации сформирован преступный, криминальный имидж города Тараза. Это не соответствует реальной действительности. Да, у нас бывают резонансные преступления, но они всегда открыто обсуждаются с населением и освещаются в средствах массовой информации, что свидетельствует об активной позиции жителей области в борьбе с преступностью. За последние пять лет ситуация в Жамбылской области кардинально изменилась. Количество правонарушений уменьшилось в два раза — с 8 712 фактов до 4 326, — сказал на встрече с журналистами прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров.

    Глава надзорного ведомства региона привел цифры — в 2019 году было зарегистрировано 8 712 правонарушений, в 2020 году — 6 197, в 2021 — 5 667, в 2022 — 5 042 и в 2023 году — 4 326 фактов преступлений.

    — Это один из самых низких показателей преступности среди областей республики, сейчас Жамбылская область находится на 19-м месте из 20-ти. Одним из показателей улучшения ситуации стали проекты «Тараз — Безопасный город», «Безопасный Кордай», «Безопасный Шу», которые реализуют в областном центре и в крупных районах региона. В целом, принятыми мерами преступность снизилась на 12%, в том числе кражи на 27%, грабежи — на 23%, мошенничество — на 9% и убийства — на 54%. Наряду с профилактикой правонарушений, нашей главной целью является недопущение нарушений конституционных прав граждан в сфере уголовного преследования, — подчеркнул прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров. 

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Жамбылская область Прокуратура Тараз
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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