«Тараз» сыграл вничью с «Кызыл-Жаром СК» и вышел в лидеры КПЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги «Тараз» сыграл дома с петропавловским «Кызыл-Жаром СК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Начало поединка было равным и обоюдоострым, у гостей активно себя проявлял Данило Алмейда, но затем хозяева прибрали инициативу и не отдавали ее до конца встречи, создавая не так много моментов, они подолгу находились у штрафной Мирослава Лобанцева, однако толка это не принесло. 0:0 — ничья.

Таким образом, теперь у «Тараза» стало четыре очка, и он вышел на первое место турнирной таблицы, а «Кызыл-Жар СК» стартовал в сезоне с ничьей на выезде.

«Тараз» — «Кызыл-Жар СК» 0:0.





Фото: пресс-службы ФК «Тараз»



