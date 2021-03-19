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«Тараз» сыграл вничью с «Кызыл-Жаром СК» и вышел в лидеры КПЛ

19 Марта 2021 18:09
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«Тараз» сыграл вничью с «Кызыл-Жаром СК» и вышел в лидеры КПЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги «Тараз» сыграл дома с петропавловским «Кызыл-Жаром СК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Начало поединка было равным и обоюдоострым, у гостей активно себя проявлял Данило Алмейда, но затем хозяева прибрали инициативу и не отдавали ее до конца встречи, создавая не так много моментов, они подолгу находились у штрафной Мирослава Лобанцева, однако толка это не принесло. 0:0 — ничья.

Таким образом, теперь у «Тараза» стало четыре очка, и он вышел на первое место турнирной таблицы, а «Кызыл-Жар СК» стартовал в сезоне с ничьей на выезде.

«Тараз» — «Кызыл-Жар СК» 0:0.


Фото: пресс-службы ФК «Тараз»



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#Жамбылская область   #Северо-Казахстанская область   #Спорт  
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