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«Тараз» сыграл вничью с «Кызыл-Жаром СК» и вышел в лидеры КПЛ
19 Марта 2021 18:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги «Тараз» сыграл дома с петропавловским «Кызыл-Жаром СК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Начало поединка было равным и обоюдоострым, у гостей активно себя проявлял Данило Алмейда, но затем хозяева прибрали инициативу и не отдавали ее до конца встречи, создавая не так много моментов, они подолгу находились у штрафной Мирослава Лобанцева, однако толка это не принесло. 0:0 — ничья.
Таким образом, теперь у «Тараза» стало четыре очка, и он вышел на первое место турнирной таблицы, а «Кызыл-Жар СК» стартовал в сезоне с ничьей на выезде.
«Тараз» — «Кызыл-Жар СК» 0:0.
Фото: пресс-службы ФК «Тараз»
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