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    08:51, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    «Тараз» сыграет с «Актобе» без зрителей

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе ввели новые ограничительные санитарно-эпидемиологические меры, отменив массовые, спортивные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ПФК «Тараз», в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу намеченный на 28 апреля на Центральном стадионе областного центра футбольный матч «Тараз» - «Актобе» пройдет при пустых трибунах.

    В связи с этим ФК «Тараз» обратился к своим болельщикам:

    «Уважаемые любители футбола! Футбольный клуб «Тараз» выражает болельщикам команды искреннюю благодарность за оказанную поддержку в первых турах Olimpbet-чемпионата страны. Во многом благодаря вашей горячей поддержке «Тараз» набрал очки в важных матчах, занимая сегодня третью строчку турнирной таблицы. Безусловно, мы рады видеть нарастающий интерес к команде и ценим вашу любовь к футболу. К сожалению, сегодня обстоятельства складываются таким образом, что по крайней мере следующий матч с «Актобе», намеченный на 28 апреля текущего года, пройдет без зрителей.

    Нам очень жаль, что команда будет лишена вашей жаркой поддержки, но сегодня мы во главу угла должна ставить здоровье граждан и исправление эпидемиологической ситуации. Надеемся, что в ближайшее время обстановка с коронавирусной инфекцией стабилизируется и зритель снова вернется на стадион. Просим вас с пониманием отнестись к данной ситуации», - говорится в тексте обращения.

    В пресс-службе ПФК «Тараз» также сообщили, что увидеть трансляции матчей с участием жамбылского клуба можно традиционно на сайте pflk.kz, sportrecs.com, а также на каналах Qazsport и Q sport extra.

    «Следите за нашими сообщениями в социальных сетях, где будут публиковаться соответствующие анонсы», - предупредили болельщиков в ПФК «Тараз».

    Напомним, в январе 2021 года город Тараз переместился из «зеленой» зоны в «желтую». В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в других областях Казахстана был подготовлен резерв в две тысячи коек. Для предупреждения и лечения заболевших COVID-19 в стационары области завезено лекарств и оборудования на 1,2 миллиарда тенге.

    Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев подписал новое постановление о карантине в Таразе, по которому запрещаются зрелищные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, конференции, а также семейные торжественные мероприятия.

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