«Тараз» стал обладателем Кубка Казахстана 2021 по волейболу среди мужских команд
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске состоялись заключительные матчи финального этапа розыгрыша главного волейбольного трофея страны среди мужских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В кубковый турнир на площадке «Жекпе Жек» вступили восемь команд, которых поделили на две группы. Первую четверку представили команды «Алтай», «Есиль-СК», «Атырау» и Pavlodar. Группу «В» составили «Буревестник», «Мангыстау», «Тараз» и «Ушкын-Кокшетау».
По итогам шести игровых дней лучшей стала команда «Тараз». Второе место занял «Атырау». Замкнул тройку лидеров «Буревестник» из Алматы.
Сегодня обладатель главного волейбольного трофея «Тараз» и действующий чемпион страны «Буревестник» встретятся в суперкубковом матче.
Отметим, что все игры можно посмотреть в прямом эфире официального Youtube-канала КФВ.
Кубок Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд
финальный этап.
Период проведения: 06 – 16 ноября 2021 года.
Место проведения: Усть-Каменогорск, спорткомплекс «Жекпе-Жек».
Турнирная таблица:
«Тараз» (Тараз),
«Атырау» (Атырау),
«Буревестник» (Алматы),
«Алтай» (ВКО),
«Ушкын-Кокшетау» (Акмолинская область),
Pavlodar (Павлодар),
«Мангыстау» (Актау),
«Есиль СК» (СКО).
Лучшие игроки:
ВК «Тараз» - № 18 Виталий Вориводин,
ВК «Атырау» - № 25 Айдын Адильбеков,
ВК «Буревестник» - № 21 Михаил Устинов.
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