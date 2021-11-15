«Тараз» стал обладателем Кубка Казахстана 2021 по волейболу среди мужских команд

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске состоялись заключительные матчи финального этапа розыгрыша главного волейбольного трофея страны среди мужских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В кубковый турнир на площадке «Жекпе Жек» вступили восемь команд, которых поделили на две группы. Первую четверку представили команды «Алтай», «Есиль-СК», «Атырау» и Pavlodar. Группу «В» составили «Буревестник», «Мангыстау», «Тараз» и «Ушкын-Кокшетау».

По итогам шести игровых дней лучшей стала команда «Тараз». Второе место занял «Атырау». Замкнул тройку лидеров «Буревестник» из Алматы.

Сегодня обладатель главного волейбольного трофея «Тараз» и действующий чемпион страны «Буревестник» встретятся в суперкубковом матче.

Отметим, что все игры можно посмотреть в прямом эфире официального Youtube-канала КФВ.

Кубок Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд

финальный этап.

Период проведения: 06 – 16 ноября 2021 года.

Место проведения: Усть-Каменогорск, спорткомплекс «Жекпе-Жек».

Турнирная таблица:

«Тараз» (Тараз),

«Атырау» (Атырау),

«Буревестник» (Алматы),

«Алтай» (ВКО),

«Ушкын-Кокшетау» (Акмолинская область),

Pavlodar (Павлодар),

«Мангыстау» (Актау),

«Есиль СК» (СКО).

Лучшие игроки:

ВК «Тараз» - № 18 Виталий Вориводин,

ВК «Атырау» - № 25 Айдын Адильбеков,

ВК «Буревестник» - № 21 Михаил Устинов.