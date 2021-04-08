«Тараз» отбирает очки у чемпиона страны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Футболисты «Тараза» сыграли вничью 2:2 с чемпионом страны – алматинским «Кайратом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О новом стиле игры жамбылской команды рассказали в пресс-службе ПФК «Тараз».

Когда перед матчем капитан «Тараза» Максат Амирханов заявлял, что команда собирается отобрать очки у чемпиона страны и лидера нынешнего первенства, вряд ли кто, кроме самих таразцев, воспринимал это всерьез. Но первые же минуты матча показали, что гости и впрямь всерьез настроены на взятие очков. И даже рассчитывают на победу.

«Первый опасный момент у ворот кайратовцев, возможно, многим показался случайностью, - пояснили в пресс-службе клуба. - Педро Эуженио прорвался по левому флангу и вышел один на один с вратарем хозяев, но мяч после его удара прошел рядом со штангой. Для «Кайрата» это был тревожный звоночек. И вскоре таразцы все-таки забили! Тот же Педро вновь прорвался к воротам по тому же флангу и, войдя в штрафную, изящно перебросил мяч через вратаря в дальний угол. Гол получился на загляденье – 0:1 уже на 9-й минуте!».

При этом кайратовцы бросились отыгрываться, но оборона гостей во главе с кипером Мухамеджаном Сейсеном отражала атаки довольно уверенно. А в одной из атак таразцы забили второй гол – после прострела с того же левого фланга мяч оказался у Бауыржана Байтаны, который мастерски выдержал паузу и спокойно отправил мяч в ворота мимо вратаря и защитников – 0:2.

Второй тайм ожидался тяжелейшим для таразцев. Так и получилось.

«Кайратовцы бросили в атаку все свои лучшие силы и сумели-таки забить два гола усилиями Кане и Вагнера Лава. Можно сказать, что игру алматинцам спасло индивидуальное мастерство игроков. До конца матча оставалось еще более 20 минут, но таразцы сумели удержать ничью, причем сделали это довольно спокойно. 2:2 – достойный результат в матче с чемпионом страны. Прошедшая игра показала, что у таразцев, в заявке которых лишь четыре легионера на сезон, всё в порядке с психологической составляющей. И в следующих матчах команде будет нелегко в том плане, что теперь к нашему клубу со стороны соперников будет очень уважительное отношение», - отметили в пресс-службе ПФК «Тараз»

Следующий матч «Тараз» проведет с «Шахтером» на своем поле. Игра состоится 9 апреля на Центральном стадионе областного центра.