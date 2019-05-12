«Тараз» одержал победу над лидером чемпионата страны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Лидера национального первенства - команду «Астана» в очередном туре чемпионата страны на своем поле одолел ФК «Тараз» со счетом 2:0, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Тараз».

Центральный стадион Тараза был заполнен на две трети - таразские болельщики пришли посмотреть на игру команды, выступавшей в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

«Колоссальную поддержку оказали нашей команде жамбылские болельщики. В этом матче таразцы вновь испытали ряд кадровых проблем, но главный тренер хозяев Вахид Масудов не побоялся доверить место в основе местной молодежи. Так, с первых минут матча место в воротах занял Сейсен Мухамеджан, на позиции полузащитника вышел играть Динмухамед Караман, а во втором тайме его заменил Гавриил Кан. Эти ребята оправдали свой выход в матче с «Ордабасы», и теперь им предоставился шанс в игре с чемпионом страны», - прокомментировали игру в пресс-службе клуба.







Таразские футболисты отблагодарили болельщиков самоотверженной игрой. Несмотря на не оптимальный состав, хозяева практически перекрыли гостям все подходы к линии штрафной, и астанинцам приходилось играть больше навесами. Специалисты отмечают игру жамбылцев Лаши Касрадзе, Бекзата Шадманова, Сейсена Мухамеджана. В итоге в равной игре первый тайм закончился нулевой ничьей.

Во втором тайме таразцы продолжили играть в своем ключе, и тут свое слово сказал Абзал Таубай. Обыграв защитника, он вошел в штрафную, где его недозволенным приемом остановил другой защитник. Судья назначил пенальти. Таразский игрок Серж Ньюадзи с пенальти хладнокровно переиграл голкипера гостей Ненада Эрича - счет 1:0.

Затем «Астана» усилила давление на ворота хозяев, но жамбылцы в этот день играли уверенно. В одной из контратак связка Еливелто и Элгуджа Лобжанидзе поставила точку - 2:0.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ПФК «Тараз» Вахид Масудов подчеркнул, что «Астана» была на своем уровне, но «Тараз» взял своим желанием.







«Мы понимали, что «Астана» - это сбалансированная во всех линиях команда, и соревноваться с ней в атакующей игре сложно. Можно было рассчитывать на контратаки, поэтому немного закрылись в обороне, пытались найти моменты и реализовать их. Тем более что у нас неплохая атака, которая может дать результат. Думаю, тактически мы правильно все сделали. Плюс огромное желание наших игроков. Я очень рад, поздравляю с этой победой ребят и болельщиков. Отметил бы обе команды, которые показали достойную и самоотверженную игру».

На вопрос о качестве игры молодых жамбылцев Вахид Масудов отметил их хороший уровень. «Они и в прошлой кубковой встрече сыграли неплохо. Рад за них в этом матче. И Мухамеджан, и Караман, и Кан показали достойную игру. Я думаю, это будущее таразского и казахстанского футбола. Они будут еще прибавлять, тренерский штаб работает с ними, и они будут прогрессировать».

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук поздравил соперников с победой и отметил, что сами недовольны потерей очков. «Причины поражения - это наша внутренняя работа, будем делать выводы. Сейчас у нас есть игроки с травмами, что сказывается на результате. Поле действительно было тяжелое для нас. Но я не скажу, что мы проиграли из-за поля», - сказал он.

Голкипер «Тараза» Сейсен Мухамеджан стал одним из героев прошедшего матча. Отвечая на вопрос, как удалось отстоять «на ноль» в матче с непростым соперником, он заметил, что перед выходом на поле настраивал себя на то, что должен отыграть «на ноль», и это получилось.



«Когда выходишь на матч, всегда думаешь о победе, какой бы соперник ни был. Если бы мы заранее согласились на поражение, то зачем тогда играть? На самом деле это не только моя заслуга, но и всех наших ребят. Еще большое спасибо нашим болельщикам, которые обеспечили нам фантастическую поддержку».

В ПФК «Тараз» отметили, что воспитанники жамбылской школы футбола показывают хорошие результаты. В стартовом составе команды «Тараз» вышли местные воспитанники Берик Айтбаев, Бекзат Шадманов, Жакып Кожамберды.

Отметим, что в 2018 году упорная борьба ФК «Тараз» за выход в Премьер-лигу увенчалась успехом.