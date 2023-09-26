«Тараз» одержал победу над «Актобе» в первом туре юношеского кубка РК по футболу
Первый тур кубка Республики Казахстан среди юношей 2008 года рождения состоялся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На стадионе «Жастар» юношеская команда «Тараз» принимала «Актобе».
- Сегодня в Таразе прошёл первый тур кубка РК среди юношей 2008 года рождения, - сообщили в пресс-службе ФК «Тараз». – В упорной борьбе ребята нашего футбольного центра переиграли гостей из Актобе со счётом 1:0. Единственный гол незадолго до конца матча забил Форвард хозяев Азамат Толегенов.
В ведомстве отметили, что в другом матче со счётом 3:0 команда «Туран» обыграла «Мактаарал». И теперь «Тараз» с «Мақтааралом» сыграет уже во втором туре, который пройдёт в Таразе 27 сентября в 11:00 на стадионе «Жастар».
- В финальный этап выходит только победитель группы, - напомнили в пресс-службе ФК «Тараз».