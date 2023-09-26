«Тараз» одержал победу над «Актобе» в первом туре юношеского кубка РК по футболу

Первый тур кубка Республики Казахстан среди юношей 2008 года рождения состоялся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На стадионе «Жастар» юношеская команда «Тараз» принимала «Актобе».

- Сегодня в Таразе прошёл первый тур кубка РК среди юношей 2008 года рождения, - сообщили в пресс-службе ФК «Тараз». – В упорной борьбе ребята нашего футбольного центра переиграли гостей из Актобе со счётом 1:0. Единственный гол незадолго до конца матча забил Форвард хозяев Азамат Толегенов.

В ведомстве отметили, что в другом матче со счётом 3:0 команда «Туран» обыграла «Мактаарал». И теперь «Тараз» с «Мақтааралом» сыграет уже во втором туре, который пройдёт в Таразе 27 сентября в 11:00 на стадионе «Жастар».

Фото: Галина Скрипник/МИА "Казинорм"