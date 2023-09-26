РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:21, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Тараз» одержал победу над «Актобе» в первом туре юношеского кубка РК по футболу

    футбол
    Фото: Галина Скрипник/МИА "Казинформ"

    Первый тур кубка Республики Казахстан среди юношей 2008 года рождения состоялся в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На стадионе «Жастар» юношеская команда «Тараз» принимала «Актобе».

    - Сегодня в Таразе прошёл первый тур кубка РК среди юношей 2008 года рождения, - сообщили в пресс-службе ФК «Тараз». – В упорной борьбе ребята нашего футбольного центра переиграли гостей из Актобе со счётом 1:0. Единственный гол незадолго до конца матча забил Форвард хозяев Азамат Толегенов.

    В ведомстве отметили, что в другом матче со счётом 3:0 команда «Туран» обыграла «Мактаарал». И теперь «Тараз» с «Мақтааралом» сыграет уже во втором туре, который пройдёт в Таразе 27 сентября в 11:00 на стадионе «Жастар».

    футбол
    Фото: Галина Скрипник/МИА "Казинорм"

     

    - В финальный этап выходит только победитель группы, - напомнили в пресс-службе ФК «Тараз».

    Теги:
    Спорт Жамбылская область Дети
    Автор
    Галина Скрипник
    Сейчас читают
    02:16, 30 Сентябрь 2023
    Более 20 тысяч литров дизтоплива пытался провезти карагандинец
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!