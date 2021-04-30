«Тараз» обыграл «Актобе» со счетом 3:1 в родных стенах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Главный тренер «Тараза» Вардан Минасян прокомментировал победу жамбылской команды в матче очередного тура КПЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в городе Таразе ввели новые ограничительные санитарно-эпидемиологические меры, отменив массовые, спортивные мероприятия в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Накануне матча к своим болельщикам обратился ФК «Тараз», поблагодарив за поддержку и предупредив , что матч «Тараз» - «Актобе» пройдет при пустых трибунах, но можно будет увидеть трансляции матчей с участием жамбылского клуба.

Как сообщили в пресс-службе ПФК «Тараз», с самого начала хозяева захватили инициативу и создали ряд острых атак, одна из которых завершилась взятием ворот. Уже на 11-й минуте прорвавшийся по левому флангу Берик Шаихов отпасовал на Бауыржана Байтану, который мощным ударом вколотил мяч в сетку – 1:0.

Через пять минут тот же Шаихов оказывается в штрафной гостей, и в последний момент защитник «Актобе» сбивает его с ног – пенальти! Педро Эуженио с точки мастерски обыгрывает вратаря – 2:0.

Во втором тайме блеснул мастерством еще один молодой воспитанник таразского клуба – вышедший вместо травмированного Альфонсо Коджи Динмухамед Караман, получив мяч от Байтаны, ворвался в штрафную, на паузе обыграл двух защитников и пробил хлестко в дальний гол. Кипер гостей был не у дел - 3:0.

После этого в составе таразцев произошли замены – молодые воспитанники вышли на поле, чтобы не просто получить игровую практику в важном матче, но и умело довести матч до победы. И игру «Тараз» завершал с семью своими воспитанниками в составе. Всё, что удалось гостям, это забить гол престижа. На 67-й минуте отличился Игорь Сергеев.

3:1 – победа «Тараза», которая позволила клубу выйти на чистое второе место в турнирной таблице. Удивительный старт команды в чемпионате, подчеркнули в пресс-службе ПФК «Тараз».

Главный тренер «Тараза» Вардан Минасян поделился своими мыслями об итогах матча с «Актобе». Он подчеркнул, что это добротная команда, которая сама играет и дает играть сопернику.

«Плюс - это команда с характером, которая играет до конца, - сказал Вардан Минасян. - В самые первые 20 - 25 минут мы играли практически в идеальный футбол. С другой стороны, первые два гола сыграли с командой злую штуку – они несколько расслабили наших игроков. Поэтому в перерыве пришлось внести корректировки. И команда снова стала играть лучше. Но после 3:0 нам нужно было вести немного другую игру. Эти вещи нам еще нужно понять, для этого нужно время».

По мнению главного тренера таразской команды, после того как счет доходит до 3:1, становится тревожно.

«Тем более что эта команда играет до конца при любом счете. Если сравнивать игру «Актобе» с другими командами, то она не просто дает передачи в штрафную, а делает это целенаправленно. И в этом плане с ней довольно непросто играть. Поэтому в конце мы стали действовать по схеме в пять защитников, чтобы обезопасить ворота», - отметил Вардан Минасян.