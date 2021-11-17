Тараз накрыла пыльная буря

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ураганный ветер, бушующий в Жамбылской области, уже нанес значительный ущерб городской инфраструктуре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе более половины объектов отключено от электроснабжения, повреждены линии электропередач, множество снесенных крыш, поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.

Накануне вечером было объявлено об усилении ветра до 30 метров в секунду.

В социальных сетях сообщают о факте падения деревьев на школьников возле 47-й школы Тараза. Родителям учащихся рекомендуют забрать детей домой.

В департаменте полиции Жамбылской области призывают водителей по возможности оставаться дома.

«В связи с усилением ветра с порывами до 30 метров в секунду на территории Жамбылской области вождение становится опасным, необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Для безопасности на дорогах следует заранее планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий, обращать внимания на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта», - говорится в сообщении ведомства.

В ДЧС Жамбылской области пока отказываются давать какую-либо информацию.











