«Тараз» на своем поле переиграл «Акжайык» за право играть в Премьер-Лиге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе на Центральном стадионе состоялся ответный переходный матч за право играть в Премьер-Лиге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПФК «Тараз».

Футбольный клуб «Тараз» на своем поле обыграл уральский «Акжаыйк» со счетом 3:1 и остался в Премьер-Лиге.

Главный тренер таразской команды Нурмат Мирзабаев на послематчевой пресс-конференции так прокомментировал матч: «Благодарю за этот сезон и команду, и болельщиков, - сказал Нурмат Мирзабаев. - В первую очередь хотел бы поблагодарить ребят за достигнутый результат, а болельщиков – за оказанную сегодня и в течение всего сезона поддержку. Сам матч, как и ожидалось, выдался непростым. Нам помогло то, что мы забили два быстрых гола. Дальше пришлось играть по счету. Больше стали уделять внимание обороне. Думаю, стоит отдать должное ребятам – мы проводили третий матч за восьмой день, и играть в таком графике было нелегко. Но главную задачу этого сезона мы выполнили!».

Главный тренер футбольного клуба «Акжайык» Артур Авакянц, анализируя игру с «Таразом», отметил, что уральская команда сыграла достойно с командой Премьер-лиги.

«Уровень соперника ощущался. Мы проиграли первые 15 минут игры. В дальнейшем владели преимуществом, и предъявить претензии игрокам я не могу», - отметил главный тренер ФК «Акжайык» Артур Авакянц.

На вопрос, можно ли сказать, что главной проблемой сегодняшнего матча стала реализация моментов, Артур Авакянц ответил, что так и есть.

«Мы создали немало моментов, - сказал он. - Могли забивать Дауренбек Тажимбетов, после удара Джакомо Мелло мяч вынесли из пустых ворот защитники хозяев. Еще два гола мы могли забить, чтобы обеспечить себе нужный результат. А если в целом оценивать сезон для команды, то - «на четверку». Хотели попасть в Премьер-лигу, но смазали начало сезона, где потеряли много очков. Потом сумели собраться и завоевать бронзовые медали первенства Первой лиги. Но до Премьер-лиги не хватило шага».

Напомним, что накануне «Тараз» одержал очень важную победу в матче с «Кайсаром», потерпел в последнем туре поражение от шымкентцев, и надежда была на стыковой матч за право играть в Премьер-лиге с уральским «Акжайыком», пояснили в пресс-службе ПФК «Тараз».

Фото:https: vk.com/tarazfc