+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 4 °С
USD 387.14 EUR 428.18
RUB 6.06 CNY 55.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Тараз» на своем поле переиграл «Акжайык» за право играть в Премьер-Лиге

19 Ноября 2019 09:00
Поделиться:
«Тараз» на своем поле переиграл «Акжайык» за право играть в Премьер-Лиге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе на Центральном стадионе состоялся ответный переходный матч за право играть в Премьер-Лиге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПФК «Тараз».

Новости по теме

Бактиер Зайнутдинов вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Казахстана
Сборная Казахстана за 20 минут победила Сан-Марино в отборе на ЕВРО-2020 Визит «МЮ» в Нур-Султан: сколько стоит увидеть английского гранда 13-летний футболист из Казахстана прошел просмотр в клубе итальянской Серии А

Футбольный клуб «Тараз» на своем поле обыграл уральский «Акжаыйк» со счетом 3:1 и остался в Премьер-Лиге.

Главный тренер таразской команды Нурмат Мирзабаев на послематчевой пресс-конференции так прокомментировал матч: «Благодарю за этот сезон и команду, и болельщиков, - сказал Нурмат Мирзабаев. - В первую очередь хотел бы поблагодарить ребят за достигнутый результат, а болельщиков – за оказанную сегодня и в течение всего сезона поддержку. Сам матч, как и ожидалось, выдался непростым. Нам помогло то, что мы забили два быстрых гола. Дальше пришлось играть по счету. Больше стали уделять внимание обороне. Думаю, стоит отдать должное ребятам – мы проводили третий матч за восьмой день, и играть в таком графике было нелегко. Но главную задачу этого сезона мы выполнили!».

Главный тренер футбольного клуба «Акжайык» Артур Авакянц, анализируя игру с «Таразом», отметил, что уральская команда сыграла достойно с командой Премьер-лиги.

«Уровень соперника ощущался. Мы проиграли первые 15 минут игры. В дальнейшем владели преимуществом, и предъявить претензии игрокам я не могу», - отметил главный тренер ФК «Акжайык» Артур Авакянц.

На вопрос, можно ли сказать, что главной проблемой сегодняшнего матча стала реализация моментов, Артур Авакянц ответил, что так и есть.

«Мы создали немало моментов, - сказал он. - Могли забивать Дауренбек Тажимбетов, после удара Джакомо Мелло мяч вынесли из пустых ворот защитники хозяев. Еще два гола мы могли забить, чтобы обеспечить себе нужный результат. А если в целом оценивать сезон для команды, то - «на четверку». Хотели попасть в Премьер-лигу, но смазали начало сезона, где потеряли много очков. Потом сумели собраться и завоевать бронзовые медали первенства Первой лиги. Но до Премьер-лиги не хватило шага».

Напомним, что накануне «Тараз» одержал очень важную победу в матче с «Кайсаром», потерпел в последнем туре поражение от шымкентцев, и надежда была на стыковой матч за право играть в Премьер-лиге с уральским «Акжайыком», пояснили в пресс-службе ПФК «Тараз».

Фото:https: vk.com/tarazfc

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Спорт,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив