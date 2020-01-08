Тараз-Али: как живет ровесник города с обновленным именем

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Первый гражданин Казахстана, рожденный в городе с вновь обретенным древним именем Тараз, сегодня изучает информационные технологии в университетах Европы и мечтает принести пользу своей стране в современной сфере цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 1997 году областному центру Жамбылской области вернули древнее и славное имя Тараз, под которым он был известен 2 тысячи лет назад, когда являлся столицей Караханидов. Оно было зафиксировано в древнейших летописях и исторических хрониках.

В этом году исполняется 23 года Таразу-Али Рыскулову, который первым родился в городе с обновленным именем. Маленький Таразик появился на свет 8 января 1997 года, в тот день, когда прибывший в город Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Указ о переименовании города Жамбыла в город Тараз.

Шли годы… Подрастал Тараз-Али и преображался город. В честь деда Рыскула Мырзахалыкова, в прошлом заслуженного экономиста Казахской ССР, и дали фамилию маленькому внуку Таразику.

Позже его родителям - Серику Мырзахалыкову и Гульмире Тастебаевой - пришлось уехать в столицу. Однако Тараз-Али, который рос умным и серьезным, чувствовал себя гостем в северной столице, считая родным домом только Тараз, и соизмерял свою жизнь и поступки с тем фактом, что он – первый гражданин, рожденный в городе с обновленным именем. И каждый год летом приезжал в свой родной город, к своему обожаемому деду Рыскулу и многочисленным родственникам.

Как рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» тетя Тараза-Али Апсикуль Мырзахалыкова, после успешного окончания Назарбаев интеллектуальной школы в городе Нур-Султане Тараз-Али Рыскулов 4 года проучился по государственному гранту в Международном университете информационных технологий в Алматы.

«Во время учебы он был направлен на один семестр в вуз Южной Кореи по программе обмена студентами. А окончив, для продолжения учебы в магистратуре сдал документы в несколько высших учебных заведений Германии. После успешной сдачи тестовых заданий опять по государственному гранту страны поступил на учебу в магистратуру в городе Берлине - Берлинская школа экономики и права, магистр в области бизнес-аналитики и управления процессами. До этого Тараз-Али успел 3 месяца проработать в головном офисе города Алматы одного из банков, пройдя необходимые конкурсные этапы и приглашения работать в нескольких алматинских банковских учреждениях», - рассказала Апсикуль Мирзахаликова.

Сейчас по программе обмена студентами между Германией и Италией Тараз-Али продолжает учебу в магистратуре в Италии, в University of Рadova. Падуанский университет является одним из старейших университетов Европы. Открытый в XIII веке университет является главным образовательным центром Венецианской республики. Здесь Тараз-Али получает степень магистра в области информационных технологий.





«Летом 2020 года Тараз-Али завершит учебу в магистратуре немецкого вуза как аналитик данных по программированию и внедрению цифровизации в различных сферах экономики, социальной сфере. Наш Тараз-Али немногословен, он очень скромный, но своего добивается настойчиво, и мечтает применить все свои полученные в лучших вузах Европы знания в родном Казахстане», - говорит Апсикуль Мирзахаликова.