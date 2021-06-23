Танзиля Алимухамедкызы: Благодарна судьбе за то, что служила языку Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Быть учителем не просто работа, а призвание. Такого мнения придерживается ветеран-педагог Танзиля Алимухамедкызы, посвятившая 42 года своей жизни преподаванию казахского языка и казахской литературы в русских классах. Родившись в татарской семье, Танзиля Алимухамедкызы после получения диплома с 1974 года до 2010 года преподавала казахский язык и литературу в русской школе в Щучинске. С дипломом преподавателя русского языка и литературы педагог-ветеран выбрала важную миссию - обучение детей казахской грамоте и литературе. Педагог призналась, что изначально это было вынужденным решением, однако после превратилось в любимое ремесло, которому она преданно служила долгие годы. В сегодняшнем выпуске «Гость Казинформа» предлагаем вниманию читателей интервью с Танзилей Алимухамедкызы, чей пройденный путь может стать особым примером для тех, кто хочет быть учителем.

- Танзиля Алимухамедкызы, мы пригласили Вас на беседу, потому как Ваш трудовой путь интересен широкому кругу читателей. В начале 70-х годов, когда умалчивали о статусе казахского языка, являясь преподавателем русского языка и литературы, Вы начали преподавать казахский язык в русских классах. Как Ваши предки оказались на казахской земле? Давайте начнем нашу беседу с этого.

- Кажется, это было после революции 1917 года. Никто кроме Аллаха и наших предков, которые оказались тогда в таком положении, не знает, как все произошло. Мои предки были дворянами. Они были вынуждены уехать из Уфы и приехали в Казахстан, поселились на берегу реки Ишим, где после обрели вечный покой. Мои предки Шарип, Салимжуар похоронены в той местности.

- Наверное, было трудно преподавать казахский язык, окончив ВУЗ по специальности учителя русского языка. Тогда в Щучинске проживало мало казахов. Что стало причиной того, что Вы взялись за эту непростую миссию?

- Борис Владимирович Брезицкий был первым директором школы №3, куда я обратилась в поисках работы. Он озвучил свое условие. «У нас уже есть учителя русского языка. Возьмись лучше за преподавание казахского. Если ты согласишься, я выделю часы. Иначе на работу принять не смогу», - сказал он. Оказывается такое требование поставило перед ними его руководство, т.к. не было учителей казахского языка. То есть, обязали обучать казахскому языку в русских классах. Мне нужна была работа, поэтому согласилась. Тогда в Щучинске было всего 10 школ. Только в двух школах обучали казахскому языку, одна из них - казахская школа. После того, как устроилась на работу, в нашей школе тоже начали обучать казахскому. А сейчас есть лицей, обучающий на казахском языке, помимо этого работают две казахские школы. Сейчас все по-другому. А в те времена были другие условия.

- Тогда не было методики, вспомогательных материалов для преподавания. Как Вам удалось преодолеть такие препятствия?

- Я занималась день и ночь. Составить план урока русского языка не вызывало затруднений. А планировать урок казахского языка сначала было сложно. Я искренне любила свое ремесло и усердно готовилась к занятиям, поэтому на моих уроках соблюдался порядок. К каждому занятию приходила с хорошей подготовкой. В первые годы не было никаких методичек. Книг на казахском языке было мало. Приходилось практически из ничего готовить материалы.

- Наверное, помогла среда, в которой Вы выросли. Говорят, нет особого различия между татарским и казахскими языками.

- Выражая огромную благодарность отцу за то, что привил любовь к казахскому языку. Мой отец был арабистом. Окончил медресе «Галия». Он хорошо знал все тюркские языки. Дома мы разговаривали только на казахском. В нашей семье, помимо меня, три старших сестер были педагогами. Все мы хорошо владели казахским языком.

- Как Ваш отец объяснял причину требования разговаривать дома только на казахском?

- Кто приютил их, когда они подверглись изгнанию с родной земли? Кто стал им вторым домом? Казахи! Мне кажется, поэтому отец захотел, чтобы мы разговаривали на казахском. У Габидена Мустафина есть прекрасная фраза. «Средство языка – слово, средство слова – ум. Мудрая мысль и слово – самое лучшее качество в человеке», - говорил он. Поэтому русским ребятам я говорила: «Если вы будете лучше владеть казахским языком, легко сможете решить уравнения по математике. Мозг человека, владеющего языками, работает особенно хорошо». Порой думаю, хорошо ли я справилась с этой задачей? С одной стороны, проживая в Казахстане, став свидетельницей трудного положения в стране, думаю, было правильным взяться за преподавание казахского. Часто говорят о проблеме некачественных учебников по казахскому языку. Мне кажется, старые учебники были намного качественнее, чем нынешние.

- В 1989 году казахский язык обрел статус государственного языка. Как это событие отразилось на Вашей деятельности? Принесло ли радость и легкость в работе простого учителя?

- Это было хорошим подспорьем, радостным событием. Народ стал по-другому относиться к казахскому языку. Я тоже начинала занятие немного иначе. «Вы должны знать родной язык. Ваша обязанность владеть государственным языком», - говорила ученикам. Даже родители стали по-другому относиться к казахскому языку. Они налаживали тесную связь с нами - педагогами и помогали.

- Расскажите о своих учениках. Были ли среди них ребята, которые не меньше родного языка любили казахский? Поддерживают ли ученики с Вами связь?

- У меня есть две прекрасные ученицы. Одна из них – Виктория Потюпкина в 1999 году окончила школу, обучалась в моем классе. Вторая ученица – Светлана Гетманская. Они обе любили казахский язык, всегда ответственно готовились к занятиям.

- Есть те, кто хочет изучать казахский язык, но их не удовлетворяет методика преподавания. Кто-то говорит о нехватке интересных методов обучения. Как Вы считаете, кого нужно читать, чтобы глубже изучить казахский?

- Мы больше всего опирались на труды Абая и Шокана Валиханова. Дети очень любили стихи поэта Темирхана Медетбека. Когда проходили тему об Абылай хане, давала ребятам заучивать его стихи. Русские ребята с такой любовью и воодушевлением рассказывали его произведения. Когда давала им задание выучить стихотворение Темирхана Медетбека, все получали пятерку. Иногда переживала, что больше акцентировала внимание на поэзии, потому что мои дети любили читать стихи. Однако моя цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание детей к изучению казахского языка через поэзию. Мы работали в трудное время. Почему в одном городе только три школы занимались обучением казахского языка? Наверное, вы сами понимаете причину. Однако я ничуточки не жалею. Напротив, выражаю особую благодарность отцу, директору, в целом судьбе за предоставленную возможность служить языку Абая.

- Спасибо за искреннюю беседу! Мы очень признательны Вам за весомый вклад в изучение и развитие казахского языка и литературы!